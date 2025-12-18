Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Miteinanders. Doch das gemeinsame Beisammensein mit Freunden und Familie ist nicht für alle selbstverständlich. Obdachlose besipielsweise. Für diese Menschen serviert der Malteser Hilfsdienst seit 30 Jahren an Heiligabend sowie am 25. und 26. Dezember ein selber zubereitetes Weihnachtsfestmahl. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner spendete hierfür bei seinem Besuch der Organisation 1000 Euro. Im Interview mit MRN-NEWS skizziert die stellvertretende Stadtbeauftragte Sarah Marx, welche weiteren Hilfsprojekte der Malteser noch anbietet. (Video)
https://youtu.be/V6Em0F4452M?si=hdCHdZY9S5ny9Lkd
Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 17:04