Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der Weihnachtsfeiertage, Neujahr sowie des Feiertags „Heilige Drei Könige“ verschieben sich die Abfuhrtermine der Müllabfuhr. Die erste abweichende Abfuhr findet bereits am Samstag, 20. Dezember 2025, statt. Betroffen sind immer alle Abfallfraktionen (Restabfall, Bioabfall, Gelbe Säcke/Gelbe Tonnen, Papierabfall, Bündelsammlung, Speisereste, Glas und Abfälle zur Verwertung).

Weihnachtsfeiertage (25. und 26. Dezember 2025) – Abfuhrtermine werden vorgezogen

Die Abfuhrtermine ändern sich wie folgt:

• Montag, 22. Dezember, wird vorgezogen auf Samstag, 20. Dezember,

• Dienstag, 23. Dezember, wird vorgezogen auf Montag, 22. Dezember,

• Mittwoch, 24. Dezember, wird vorgezogen auf Dienstag, 23. Dezember,

• Donnerstag, 25. Dezember, wird vorgezogen auf Mittwoch, 24. Dezember,

• Freitag, 26. Dezember, wird verschoben auf Samstag, 27. Dezember 2025.

Neujahr (1. Januar 2026)

Die Leerung verschiebt sich

• von Donnerstag, 1. Januar, auf Freitag, 2. Januar,

• von Freitag, 2. Januar, auf Samstag, 3. Januar 2026.

Heilige Drei Könige (6. Januar 2026)

Die Leerung verschiebt sich

• von Dienstag, 6. Januar, auf Mittwoch, 7. Januar,

• von Mittwoch, 7. Januar, auf Donnerstag, 8. Januar,

• Donnerstag, 8. Januar, auf Freitag, 9. Januar,

• Freitag, 9. Januar, auf Samstag, 10. Januar 2026.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 17:32