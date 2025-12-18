Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg arbeitet an einem neuen Konzept für Besucherparkausweise. Dieses soll bis zum Beginn des zweiten Quartals 2026 umgesetzt werden. Bis das neue Konzept greift, gelten in den Bereichen mit Anwohnerparken weiterhin die für 2025 ausgestellten Besucherparkausweise. Wer keine Besucherparkausweise mehr hat, kann nach den bisher geltenden Regelungen Besucherparkausweise in einem der Bürgerämter bekommen. Der erste Bogen ist nach den bisher geltenden Regelungen kostenlos, jeder weitere Bogen kostet 6 Euro beziehungsweise 27 Euro ab dem siebten Bogen.

Öffnungszeiten der Bürgerämter während der Feiertage

Am Montag, 22. Dezember, und am Dienstag, 23. Dezember 2025, am Montag, 5. Januar, sowie von Mittwoch, 7. Januar, bis Freitag, 9. Januar 2026, sind die Bürgerämter regulär geöffnet. Am Montag, 29. Dezember, sowie am Dienstag, 30. Dezember 2025, ist nur das Bürgeramt Mitte geöffnet. An Heiligabend und den Weihnachtstagen, sowie an Silvester, Neujahr, dem 2. Januar 2026 und dem Dreikönigstag (6. Januar 2026) sind die Bürgerämter geschlossen. Die Bürgerämter sind aufgrund der Feiertage minimal besetzt, es kann ohne vereinbarten Termin deshalb zu längeren Wartezeiten kommen.

Termine können online unter termin.heidelberg.de oder telefonisch von 8 bis 16 Uhr unter 06221 58-13333 gebucht werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 17:18