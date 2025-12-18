Eppingen – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen, im Bereich der Abzweigung Eppingen-West.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein VW-Fahrer die B293 in Fahrtrichtung Karlsruhe und wollte an der Einmündung Eppingen-West nach links in Richtung Eppingen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 16-jährigen Motorradfahrer.

Durch die Kollision erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Angaben vor.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Abschleppmaßnahmen sowie der Reinigungsarbeiten musste die B293 zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 22:10