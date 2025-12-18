Dossenheim – Nach Unfall Einsatz von Rettungsdiensten – Nachtrag

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet ereignete sich am Mittwochabend gegen 18:50 Uhr ein Unfall auf der L 531. Ein 61-jähriger VW-Fahrer war mit seinen beiden weiblichen Insassen auf der Landstraße zunächst in Richtung Schwabenheimer Straße unterwegs. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt der Autofahrer auf dem Seitenstreifen im Bereich der Autobahnanschlussstelle Dossenheim und setzte zu einem verbotswidrigen Wendemanöver an, um auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung, die nach Heidelberg führt, zu gelangen. Hierbei übersah der 61-Jährige den Mercedes-Benz eines 86-Jährigen. Durch die Kollision der beiden Autos wurde der VW 180 Grad um die eigene Achse gedreht. Der 61-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die beiden Frauen im Alter von 61 Jahren und 85 Jahren, die sich ebenfalls in dem VW befanden, wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 86-jährige Mercedes-Fahrer sowie seine 78-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 18.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L 531 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Dossenheim in Fahrtrichtung Schwabenheimer Straße gänzlich gesperrt werden. Diese konnte gegen 21:00 Uhr aufgehoben werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

