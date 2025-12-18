Bad Dürkheim – Sexueller Übergriff in Sauna – Zeugen gesucht – Veröffentlichung eines Phantombildes

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am Dienstag (02.12.2025) soll es im Zeitraum zwischen 18 – 21 Uhr zu einem sexuellen Übergriff in der Sauna (im Bereich Dampfbad, Panoramasauna bzw. Außenbereich) des Salinariums in Bad Dürkheim gekommen sein. Eine 29-Jährige wäre von einem bislang unbekannten Mann mehrfach unsittlich berührt und es wären sexuelle Handlungen gegen ihren Willen durchgeführt worden.
Beschreibung des Tatverdächtigen:
– 35 – 40 Jahre alt
– stämmige Statur mit kleinem Bauch
– dunkler unregelmäßiger Bart
– auffällige Narbe am rechten Oberarmkopf
Spezialisten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz konnten ein Phantombild des Tatverdächtigen und der auffälligen Narbe erstellen. Beide sind auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/uNOstel veröffentlicht.
Zur Aufklärung des Sachverhaltes bitten die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei dringend um Hinweise:
– Wer hat den Vorfall im genannten Bereich beobachtet?
– Wer kann Angaben zum dem Tatverdächtigen machen?
– Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des
Bereich Dampfbades, der Panoramasauna bzw. des Außenbereichs
gemacht?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail KINeustadt.K42@polizei.rlp.de entgegen.
Quelle
Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de
oder
Polizeipräsidium Rheinpfalz
