Bad Dürkheim – Sexueller Übergriff in Sauna – Zeugen gesucht – Veröffentlichung eines Phantombildes

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am Dienstag (02.12.2025) soll es im Zeitraum zwischen 18 – 21 Uhr zu einem sexuellen Übergriff in der Sauna (im Bereich Dampfbad, Panoramasauna bzw. Außenbereich) des Salinariums in Bad Dürkheim gekommen sein. Eine 29-Jährige wäre von einem bislang unbekannten Mann mehrfach unsittlich berührt und es wären sexuelle Handlungen gegen ihren Willen durchgeführt worden.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

– 35 – 40 Jahre alt

– stämmige Statur mit kleinem Bauch

– dunkler unregelmäßiger Bart

– auffällige Narbe am rechten Oberarmkopf

Spezialisten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz konnten ein Phantombild des Tatverdächtigen und der auffälligen Narbe erstellen. Beide sind auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/uNOstel veröffentlicht.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes bitten die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei dringend um Hinweise:

– Wer hat den Vorfall im genannten Bereich beobachtet?

– Wer kann Angaben zum dem Tatverdächtigen machen?

– Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des

Bereich Dampfbades, der Panoramasauna bzw. des Außenbereichs

gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail KINeustadt.K42@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz

Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz

E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 14:10