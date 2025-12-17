  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
17.12.2025, 14:26 Uhr

Speyer – Dombauverein erhält Zuwendung in Höhe von über einer Million Euro

1Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Durch eine Erbschaft hat der Dombauverein eine überaus großzügige Zuwendung erhalten. Am 27. Juni 2024 verstarb Frau Dr. Christa Elisabeth Panhans im Alter von fast 83 Jahren. Sie wohnte in Speyer, war viele Jahre Mitglied im Dombauverein und nahm am Vereinsleben regen Anteil. Sie hinterließ dem Dombauverein eine Erbschaft mit einem Wert von 1,04 Millionen Euro. Es handelt sich um die mit weitem Abstand größte Zuwendung, die der Dombauverein in seiner 30jährigen Geschichte von einem Mitglied erhalten hat.

Der Vorstand des Dombauvereins würdigte diese Zuwendung als ein überwältigendes Zeichen der Verbundenheit von Frau Dr. Panhans zum Dombauverein und zum Kaiser- und Mariendom zu Speyer. Die Zuwendung stellt der Verein dem Domkapitel zur Verfügung. Sie wird als ein wesentlicher Beitrag zur laufenden Sanierung der Osttürme des Doms eingesetzt.
1a
Auf der rechten Seite der Vorhalle des Doms werden durch einen Eintrag auf Bodenplatten Persönlichkeiten und Institutionen geehrt, die sich in herausragender Weise für den Erhalt dieser Kathedrale engagiert haben. Frau Dr. Christa Panhans wird hier mit einem Eintrag geehrt, der ihr besonderes Engagement für die Zukunft in Erinnerung hält.

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann sagte anlässlich der Enthüllung der Bodenplatte: „Es erfüllt mich mit Dankbarkeit und Respekt, wenn Menschen dem Dom durch eine Erbschaft an den Dombauverein ihre Verbundenheit zeigen. Dieses letzte Geschenk macht spürbar, wie nahe ihnen unser Gotteshaus zu Lebzeiten war – und dass diese Nähe über den Tod hinaus weiterwirkt.“
Domdekan Dr. Christoph Kohl drückte die Dankbarkeit des Domkapitels für die Unterstützung des Domerhalts aus: „Durch diese Erbschaft sind wir in der Lage, die sehr kostenintensive Restaurierung der Osttürme zu beschleunigen. Das Domkapitel gedenkt Frau Dr. Christa Panhans in großer Dankbarkeit.“

Der Vorsitzende des Dombauvereins, Gottfried Jung, würdigte die Zuwendung als den Höhepunkt im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr des Vereins, der im März 30 Jahre alt wurde. In diesen 30 Jahren wurden dem Domkapitel über den Dombauverein rund 10 Millionen Euro für den Erhalt des Doms zur Verfügung gestellt. Der Verein hat fast 2 600 Mitglieder und konnte allein in diesem Jahr über 100 neue Mitglieder gewinnen.
Jung wies darauf hin, dass der Dombauverein als gemeinnützige Einrichtung immer wieder auf testamentarischem Weg Zuwendungen erhalte. Das sei neben der Erbschaft von Frau Dr. Panhans bisher durch Vermächtnisse geschehen. Mit der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer sei darüber hinaus abgesprochen, dass unter ihrem Dach Zustiftungen möglich sind, deren Erlöse an den Dombauverein ausgeschüttet werden.

Über testamentarische Verfügungen, viele Spenden, Mitgliederbeiträge und Erlöse aus dem Verkauf von Produkten sei es dem Verein in den letzten Jahren möglich gewesen, über die nun vorgestellte Erbschaft hinaus dem Domkapitel jährlich mindestens 130 000 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Verein werde alle Anstrengungen unternehmen, um ab dem Baubeginn an den Osttürmen im letzten Jahr bis 2030, somit in sieben Jahren, eine weitere Million Euro für die Osttürme zur Verfügung stellen zu können. Das könne durch die Unterstützung vieler Menschen aus nah und fern, denen der Dom am Herzen liege, gelingen.
Bildunterschriften:
Der Vorsitzende des Dombauvereins Speyer Dr. Gottfried Jung, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Domdekan Dr. Christoph Kohl (v.l.n.r.) in der Vorhalle des Doms © Foto: Bistum Speyer
Die Gedenkplatte in der Vorhalle des Doms zur Würdigung von besonderen Spenderinnen und Spendern © Foto: Bistum Speyer
Quelle Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 14:26

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mutterstadt – Weihnachten steht vor der Tür – bei Henry’s Auktionshaus exklusive Geschenke, Schmuck, Kunst und Mode entdecken

    • Mutterstadt – Weihnachten steht vor der Tür – bei Henry’s Auktionshaus exklusive Geschenke, Schmuck, Kunst und Mode entdecken
      Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Weihnachten steht vor der Tür und damit die Suche nach besonderen Geschenken, die nicht von der Stange sind. Ob funkelnde Diamanten, feiner Markenschmuck, seltene Kunstwerke oder hochwertige Mode – bei Henry’s Auktionshaus finden Sammler, Schenkende und Stilbewusste jetzt ideale Überraschungen für die Festtage. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Hochwertige Auktionen im Advent ... Mehr lesen»

      • Karlsruhe – 87-jähriger Pedelec-Lenker lebensgefährlich verletzt

    • Karlsruhe – 87-jähriger Pedelec-Lenker lebensgefährlich verletzt
      Karlsruhe / Metropolregion Mittlerer Oberrhein – Am Dienstagabend kam es in Karlsruhe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Ein 87-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Senior gegen 18:45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Beuthener Straße in westlicher ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Fünf neue Gesellschafter für die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Fünf neue Gesellschafter für die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH
      Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Fünf neue Gesellschafter für die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH – Kommunen unterzeichnen Gesellschaftsvertrag – Zuwachs zum zehnten Geburtstag: Fünf Kommunen sind am 15. Dezember 2025 der Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH beigetreten. Mit der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags erweitern ab sofort die Gemeinden Mutterstadt, Limburgerhof und Böhl-Iggelheim sowie die Verbandsgemeinden Lambsheim-Heßheim und Maxdorf ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Öffnungszeiten über Weihnachten und den Jahreswechsel 2025/26

    • Mannheim – Öffnungszeiten über Weihnachten und den Jahreswechsel 2025/26
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim informiert über die Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen rund um die Feiertage und den Jahreswechsel 2025/26 sowie über besondere Angebote für die Weihnachtsferien: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Stadtbibliothek Mannheim Die Bibliotheken in der Innenstadt – die Zentralbibliothek im Stadthaus N1 sowie die Kinder- und Jugendbibliothek – sind am 23. Dezember 2025 ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Falscher Polizeibeamter in Maxdorf: Seniorin verliert 16.500 Euro durch Telefonbetrug

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Falscher Polizeibeamter in Maxdorf: Seniorin verliert 16.500 Euro durch Telefonbetrug
      Maxdorf / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein dreister Telefonbetrug hat am 15. Dezember 2025 eine Seniorin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis um insgesamt 16.500 Euro gebracht. Ein bislang unbekannter Täter gab sich mehrfach am Telefon als Polizeibeamter aus und brachte die Rentnerin dazu, hohe Bargeldbeträge abzuheben und zu übergeben. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Betrug durch falschen Polizisten: So ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – VERMISST – 16-jähriger Jugendlicher – Öffentlichkeitsfahndung

    • Ludwigshafen – VERMISST – 16-jähriger Jugendlicher – Öffentlichkeitsfahndung
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei sucht nach einem 16-jährigen Jugendlichen aus Ludwigshafen am Rhein, der seit Dienstag, 16. Dezember 2025, als vermisst gilt. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Jugendliche bereits am Montagabend gegen 22:15 Uhr seine Wohnanschrift in der Industriestraße. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Vermisste wurde zuletzt ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Raub: Polizei fahndet nach Täter nach Überfall auf Geschäftsmann

    • Sinsheim – Raub: Polizei fahndet nach Täter nach Überfall auf Geschäftsmann
      Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis. Nach einem Raubdelikt am Dienstagvormittag in der Sinsheimer Muthstraße fahndet die Polizei weiterhin nach dem bislang unbekannten Täter. Wie die Polizei nun in einer Folgemeldung mitteilt, wurde ein 65-jähriger Geschäftsmann gegen 10.45 Uhr auf dem Weg zur Arbeit von einer einzelnen männlichen Person überfallen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dem Mann wurde von hinten seine schwarze ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Oberbürgermeister a.D. Dr. Peter Kurz wird Ehrenbürger der Stadt

    • Mannheim – Oberbürgermeister a.D. Dr. Peter Kurz wird Ehrenbürger der Stadt
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat beschlossen, Oberbürgermeister a.D. Dr. Peter Kurz das Ehrenbürgerrecht der Stadt Mannheim zu verleihen. Mit dieser höchsten Auszeichnung würdigt die Stadt seine herausragenden Verdienste und sein langjähriges Engagement für Mannheim. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Der Gemeinderat hat Oberbürgermeister a.D. Dr. Peter Kurz auf meinen Vorschlag hin das Ehrenbürgerrecht der ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Geänderte Öffnungszeiten der Agentur für Arbeit und Geschäftsstellen am 23. und 30. Dezember

    • Heidelberg – Geänderte Öffnungszeiten der Agentur für Arbeit und Geschäftsstellen am 23. und 30. Dezember
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Agentur für Arbeit in Heidelberg mit dem Berufsinformationszentrum und den Geschäftsstellen in Eberbach, Sinsheim, Schwetzingen, Weinheim und Wiesloch schließt am Dienstag, den 23. Dezember sowie am Dienstag, den 30. Dezember bereits um 12.00 Uhr.Wer nach 12.00 Uhr persönlich Leistungen beantragen will, kann dies über unser Online-Portal vornehmen oder dort ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Laiendarsteller für Eigenproduktion bei den Gassensensationen 2026 gesucht

    • Heppenheim – Laiendarsteller für Eigenproduktion bei den Gassensensationen 2026 gesucht
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Internationale Straßentheaterfestival Gassensensationen steht für Kultur für alle: Menschen aus der Region sind eingeladen vom 08. bis 11. Juli 2026 bei freiem Eintritt zahlreiche Theatervorführungen in der Heppenheimer Altstadt zu erleben. Auch 2026 gibt es wieder die Möglichkeit das beliebte Festival aktiv auf der Bühne mitzugestalten. Denn für die ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com