Speyer – Dombauverein erhält Zuwendung in Höhe von über einer Million Euro

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Durch eine Erbschaft hat der Dombauverein eine überaus großzügige Zuwendung erhalten. Am 27. Juni 2024 verstarb Frau Dr. Christa Elisabeth Panhans im Alter von fast 83 Jahren. Sie wohnte in Speyer, war viele Jahre Mitglied im Dombauverein und nahm am Vereinsleben regen Anteil. Sie hinterließ dem Dombauverein eine Erbschaft mit einem Wert von 1,04 Millionen Euro. Es handelt sich um die mit weitem Abstand größte Zuwendung, die der Dombauverein in seiner 30jährigen Geschichte von einem Mitglied erhalten hat.

Der Vorstand des Dombauvereins würdigte diese Zuwendung als ein überwältigendes Zeichen der Verbundenheit von Frau Dr. Panhans zum Dombauverein und zum Kaiser- und Mariendom zu Speyer. Die Zuwendung stellt der Verein dem Domkapitel zur Verfügung. Sie wird als ein wesentlicher Beitrag zur laufenden Sanierung der Osttürme des Doms eingesetzt.



Auf der rechten Seite der Vorhalle des Doms werden durch einen Eintrag auf Bodenplatten Persönlichkeiten und Institutionen geehrt, die sich in herausragender Weise für den Erhalt dieser Kathedrale engagiert haben. Frau Dr. Christa Panhans wird hier mit einem Eintrag geehrt, der ihr besonderes Engagement für die Zukunft in Erinnerung hält.

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann sagte anlässlich der Enthüllung der Bodenplatte: „Es erfüllt mich mit Dankbarkeit und Respekt, wenn Menschen dem Dom durch eine Erbschaft an den Dombauverein ihre Verbundenheit zeigen. Dieses letzte Geschenk macht spürbar, wie nahe ihnen unser Gotteshaus zu Lebzeiten war – und dass diese Nähe über den Tod hinaus weiterwirkt.“

Domdekan Dr. Christoph Kohl drückte die Dankbarkeit des Domkapitels für die Unterstützung des Domerhalts aus: „Durch diese Erbschaft sind wir in der Lage, die sehr kostenintensive Restaurierung der Osttürme zu beschleunigen. Das Domkapitel gedenkt Frau Dr. Christa Panhans in großer Dankbarkeit.“

Der Vorsitzende des Dombauvereins, Gottfried Jung, würdigte die Zuwendung als den Höhepunkt im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr des Vereins, der im März 30 Jahre alt wurde. In diesen 30 Jahren wurden dem Domkapitel über den Dombauverein rund 10 Millionen Euro für den Erhalt des Doms zur Verfügung gestellt. Der Verein hat fast 2 600 Mitglieder und konnte allein in diesem Jahr über 100 neue Mitglieder gewinnen.

Jung wies darauf hin, dass der Dombauverein als gemeinnützige Einrichtung immer wieder auf testamentarischem Weg Zuwendungen erhalte. Das sei neben der Erbschaft von Frau Dr. Panhans bisher durch Vermächtnisse geschehen. Mit der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer sei darüber hinaus abgesprochen, dass unter ihrem Dach Zustiftungen möglich sind, deren Erlöse an den Dombauverein ausgeschüttet werden.

Über testamentarische Verfügungen, viele Spenden, Mitgliederbeiträge und Erlöse aus dem Verkauf von Produkten sei es dem Verein in den letzten Jahren möglich gewesen, über die nun vorgestellte Erbschaft hinaus dem Domkapitel jährlich mindestens 130 000 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Verein werde alle Anstrengungen unternehmen, um ab dem Baubeginn an den Osttürmen im letzten Jahr bis 2030, somit in sieben Jahren, eine weitere Million Euro für die Osttürme zur Verfügung stellen zu können. Das könne durch die Unterstützung vieler Menschen aus nah und fern, denen der Dom am Herzen liege, gelingen.

Der Vorsitzende des Dombauvereins Speyer Dr. Gottfried Jung, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Domdekan Dr. Christoph Kohl (v.l.n.r.) in der Vorhalle des Doms © Foto: Bistum Speyer

Die Gedenkplatte in der Vorhalle des Doms zur Würdigung von besonderen Spenderinnen und Spendern © Foto: Bistum Speyer

Quelle Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 14:26