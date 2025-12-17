Speyer – Bauzaunbanner von Kindern aus Speyer-Süd verschönern Baustellen – Boulebahn im Vogelgesang wird modernisiert

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Farbenfrohe Bauzaunbanner, gestaltet von Kindern aus dem Stadtteil, bringen ab sofort Leben und Farbe an die Baustellen des Feuerbachparks und der Melchior-Hess-Anlage. Da beide Parks aufgrund der Umbaumaßnahmen derzeit nur eingeschränkt nutzbar sind und insbesondere Spielmöglichkeiten für Kleinkinder fehlen, sollen die kreativen Banner nicht nur die Wartezeit bis zur Eröffnung im Sommer 2026 verkürzen, sondern auch die Vorfreude auf die neuen Grün- und Freizeitflächen steigern.

Unter dem Motto „Speyer-Süd blüht auf! – Für uns und mit uns!“ malten Kinder verschiedener Einrichtungen Porträts von sich selbst, die nun – als farbenprächtige Blüten – die Bauzäune schmücken. Beteiligt waren unter anderem die Kita Seekätzchen in der Seekatzstraße, das Haus der Kinder in der Diakonissenstraße und die Kita St. Markus am Platz der Stadt Ravenna. Mit diesem Beitrag verleihen die Kinder dem Stadtteil ein fröhliches Gesicht und rücken gleichzeitig die Städtebauförderung stärker in den Blick.

Durch das große Engagement der pädagogischen Fachkräfte und die institutionsübergreifende Zusammenarbeit ist ein Projekt entstanden, das Gemeinschaft, Kreativität und Beteiligung im Stadtteil eindrucksvoll sichtbar macht. Nach Projektabschluss sollen die Banner im Sinne eines Upcyclings weitergenutzt werden, sodass der Bezug zur „Sozialen Stadt Speyer-Süd“ auch über das Förderende hinaus erhalten bleibt.

Mit der Umsetzung des Bauzaunbanner-Projekts ist ein weiteres Verfügungsfondsprojekt im Fördergebiet „Soziale Stadt Speyer-Süd“ erfolgreich abgeschlossen. Auch die Modernisierung der Boulebahn auf dem Spielplatz Vogelgesang wird aktuell umgesetzt und soll noch bis zum Jahresende fertiggestellt werden.

„Projekte wie diese zeigen eindrucksvoll, wie Städtebauförderung und bürgerschaftliches Engagement Hand in Hand gehen.“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Es ist großartig, wie die Menschen in Speyer-Süd gemeinsam ihre Ideen verwirklichen und ihren Stadtteil lebendig gestalten.“

Die vorhandene Boulebahn war deutlich in die Jahre gekommen: Belag, seitliche Begrenzung und Größe entsprachen nicht mehr den Anforderungen für gemeinsames Spielen und kleinere Wettkämpfe. Besonders betroffen war eine seit 2022 bestehende Gruppe engagierter Boulespielerinnen und Boulespieler aus Speyer-Süd, die sich bereits seit mehreren Jahren für eine Aufwertung der Bahn eingesetzt hatte. Im Vorfeld informierten sich die Mitglieder über geeignete Beläge sowie Einfassungen und entschieden sich schließlich, das Projekt für den Verfügungsfonds einzureichen.

Die Arbeiten werden durch die Firma Görtz Garten- und Landschaftsbau ausgeführt. Nach Abschluss der Arbeiten steht dem Spielbetrieb im neuen Jahr nichts mehr im Wege.

Hintergrund: Was ist der Verfügungsfonds?

Der Verfügungsfonds ist ein Förderinstrument des Programms „Sozialer Zusammenhalt“, das Bewohnerinnen und Bewohnern, Vereinen und Institutionen ermöglicht, eigene Projekte im Stadtteil Speyer-Süd umzusetzen. Pro Projekt stehen bis zu 5.000 Euro zur Verfügung.

Der Fonds dient der Finanzierung kleinteiliger Maßnahmen, Aktionen und Projekte, die zielgerichtete, positive Effekte im Gebiet der Sozialen Stadt Speyer-Süd erzielen und sich an den Zielen und Handlungsansätzen des Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK) orientieren. Dazu gehören insbesondere Projekte, die

· den nachbarschaftlichen Zusammenhalt stärken – etwa gemeinschaftliches Gärtnern oder gemeinschaftliche Aktionen,

· integrationsfördernd wirken,

· den Stadtteil attraktiver machen,

· zeitnah sichtbar oder erlebbar umgesetzt werden können,

· und für alle Menschen in Speyer-Süd zugänglich sind.

Nach Antragstellung prüft das Quartiersmanagement die Machbarkeit. Anschließend entscheidet die Kernarbeitsgruppe der „Sozialen Stadt Speyer-Süd“, bestehend aus lokalen Akteurinnen und Akteuren, über die Förderung.

Nähere Informationen – darunter Ausschreibungstexte und Antragsunterlagen – erhalten Interessierte online unter: www.speyersued.de/soziale-stadt.

Quelle Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 08:47