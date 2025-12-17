Sinsheim – Wochenmarkt auf dem Burgplatz

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Öffnungszeiten Weihnachten bis Jahreswechsel

Auf dem Burgplatz in Sinsheim bietet sich gleich zwei Mal in der Woche, immer mittwochs und samstags, jeweils von 7:00 bis 13:00 Uhr die Gelegenheit für einen Einkauf auf dem Wochenmarkt.

Die letzten frischen Waren vor dem Weihnachtsfest können noch am 24. Dezember erworben werden. An diesem Tag steht ein kleineres Warenangebot zur Verfügung. Am 27. Dezember findet kein Wochenmarkt statt. Am 31. Dezember bietet der Wochenmarkt ein reduziertes Angebot. Der Wochenmarkt am Samstag, 3. Januar findet regulär statt.

Das Sortiment ist breit gefächert. Von Obst und Gemüse über Teig- und Backwaren bis hin zu Wurst, Fleisch, Käse und mediterranen Spezialitäten bietet sich eine große Auswahl an Köstlichkeiten. Der Einkauf auf dem Wochenmarkt ist die ideale Gelegenheit, sich mit frischen und regionalen Waren zu versorgen.

Alle Informationen zu Marktzeiten und Warenangebot gibt es online unter www.sinsheim.de/wochenmarkt.

Bild (Stadt Sinsheim): Auf dem Wochenmarkt gibt es noch am 24. Dezember die Gelegenheit, sich mit frischen Waren für das Fest einzudecken.

Quelle Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 08:30