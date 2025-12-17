Sinsheim – Raub: Polizei fahndet nach Täter nach Überfall auf Geschäftsmann

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis. Nach einem Raubdelikt am Dienstagvormittag in der Sinsheimer Muthstraße fahndet die Polizei weiterhin nach dem bislang unbekannten Täter. Wie die Polizei nun in einer Folgemeldung mitteilt, wurde ein 65-jähriger Geschäftsmann gegen 10.45 Uhr auf dem Weg zur Arbeit von einer einzelnen männlichen Person überfallen.

Dem Mann wurde von hinten seine schwarze Aktentasche entrissen, in der sich ein hoher Bargeldbetrag befand. Als das Opfer die Wegnahme bemerkte und sich umdrehte, kam es zu Augenreizungen und brennenden Schmerzen. Nach aktuellem Ermittlungsstand setzte der Täter dabei Pfefferspray ein. Entgegen der ersten Annahmen handelte es sich nicht um mehrere Täter, sondern um einen einzelnen Angreifer.

Aufgrund der Beeinträchtigungen konnte der Geschädigte den Täter nur eingeschränkt beschreiben. Dieser soll männlich, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß entlang der Muthstraße in Richtung Dührerstraße.

Die Ermittlungen werden von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt und durch die Kriminaltechnik unterstützt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 14:18