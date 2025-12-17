Rhein-Pfalz-Kreis – Fünf neue Gesellschafter für die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Fünf neue Gesellschafter für die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH

– Kommunen unterzeichnen Gesellschaftsvertrag –

Zuwachs zum zehnten Geburtstag: Fünf Kommunen sind am 15. Dezember 2025 der Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH beigetreten. Mit der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags erweitern ab sofort die Gemeinden Mutterstadt, Limburgerhof und Böhl-Iggelheim sowie die Verbandsgemeinden Lambsheim-Heßheim und Maxdorf die Energiegesellschaft, die bislang vom Rhein-Pfalz-Kreis und der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT allein getragen wurde.

Die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH wurde vor genau zehn Jahren mit dem Ziel gegründet, nachhaltige Projekte für eine zukunftsweisende Energieversorgung im Kreis zu realisieren. „Mit dem Beitritt der fünf Kommunen wird die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH nun breiter aufgestellt“, sagt Landrat Volker Knörr, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Energiegesellschaft ist: „Die Kommunen können von der Erfahrung und dem Know-how der Energiegesellschaft profitieren,

während sie wiederum über die jeweilige Ortskenntnis verfügen. Diese Kombination ist für künftige Projekte von unschätzbarem Vorteil.“

Für die Erweiterung haben die bisherigen Gesellschafter – der Rhein-Pfalz-Kreis und die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT – jeweils zehn Prozent ihrer Beteiligungen abgegeben. Diese wurden in gleichen Teilen auf die neuen Gesellschafter übertragen, die damit nun mit jeweils vier Prozent an der Energiegesellschaft beteiligt sind. Der Kaufpreis hierfür betrug jeweils 8.000 Euro.

Der Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises hatte die Erweiterung im Frühjahr einstimmig beschlossen.

Über die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH:

Die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH wurde am 15. Dezember 2015 mit dem Ziel gegründet, den Ausbau der erneuerbaren Energieversorgung sowohl im Strom- als auch im Wärmesektor innerhalb des Landkreises abzustimmen und voranzutreiben. Zu den Aufgaben gehören die Planung, die Finanzierung, der Bau und der Betrieb von hocheffizienten Anlagen zur Wärme- und Stromversorgung, insbesondere aus erneuerbaren Energien. Außerdem führt die Gesellschaft umfassende Energieberatungs- und Dienstleistungen sowie alle Leistungen rund um das Thema Energieeffizienz aus. Als Geschäftsführer fungieren Sascha Dechert seitens der Pfalzwerke und Frank Juchem für den Rhein-Pfalz-Kreis.

Unter anderem betreibt die Energiegesellschaft Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern des Kreisbads Mutterstadt, der Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim und der Rudolf-Wihr-Realschule plus in Limburgerhof. Die bislang durch die GmbH errichteten Anlagen erzeugen insgesamt rund 450.000 kWh regenerativen Strom im Jahr, der direkt in den jeweiligen Einrichtungen genutzt wird.

Ausblick:

Weitere Projekte folgen bereits, etwa in Maxdorf: Hier wird in den kommenden 1,5 Jahren das komplette Schulzentrum auf erneuerbare Energien umgestellt – mit einer Kombination aus Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und einem kundeneigenen Umspannpunkt (UP). Die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH wird hier die PV-Anlage umsetzen und plant mit dem Rhein-Pfalz-

Kreis ein Strombilanzkreismodell. Insgesamt sind für das Schulprojekt Gesamtaufwendungen von 2,2 Millionen Euro eingeplant.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 15:04