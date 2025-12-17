Rhein-Pfalz-Kreis – Falscher Polizeibeamter in Maxdorf: Seniorin verliert 16.500 Euro durch Telefonbetrug

Maxdorf / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein dreister Telefonbetrug hat am 15. Dezember 2025 eine Seniorin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis um insgesamt 16.500 Euro gebracht. Ein bislang unbekannter Täter gab sich mehrfach am Telefon als Polizeibeamter aus und brachte die Rentnerin dazu, hohe Bargeldbeträge abzuheben und zu übergeben.

Betrug durch falschen Polizisten: So lief die Tat ab

Nach Angaben der Polizei kontaktierte der Täter die Seniorin am Vormittag telefonisch. Er täuschte vor, Polizeibeamter zu sein, und behauptete, bei der Festnahme eines Einbrechers sei ein Zettel mit dem Namen der Angerufenen gefunden worden. Um ihre angebliche finanzielle Situation zu „überprüfen“, forderte der Anrufer die Frau auf, 8.000 Euro sowie weitere 8.500 Euro von ihrem Konto abzuheben.

Die Seniorin folgte den Anweisungen, hob das Geld bei der Bank ab und legte es an einem zuvor vereinbarten Ort ab. Kurze Zeit später wurde das Bargeld dort unbemerkt von dem Täter abgeholt. Erst am Folgetag bemerkte die Geschädigte den Betrug, als das Geld – entgegen der Zusicherung des Anrufers – nicht auf ihr Konto zurücküberwiesen wurde. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Polizei warnt eindringlich vor Telefonbetrug

Die Polizei Ludwigshafen warnt erneut vor der bekannten Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten und gibt folgende wichtige Hinweise:

Gehen Sie niemals auf Geldforderungen oder die Übergabe von Bargeld oder Wertsachen ein

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen oder persönlichen Daten

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – legen Sie im Zweifel sofort auf

Kontaktieren Sie Ihre örtliche Polizei oder wählen Sie den Notruf 110, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten

Informieren Sie auch Angehörige und ältere Mitmenschen über diese Betrugsmasche

Polizei bittet um Aufmerksamkeit und Prävention

Die Polizei appelliert insbesondere an ältere Menschen und deren Familien, wachsam zu sein und verdächtige Anrufe sofort zu melden. Telefonbetrüger agieren oft professionell und setzen ihre Opfer gezielt unter emotionalen Druck.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Betroffene bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 14:43