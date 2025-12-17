Neustadt – Betrunkener Radfahrer missachtet rote Ampel – Strafverfahren eingeleitet

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Maximilianstraße in 67433 Neustadt an der Weinstraße kam es am 16.12.2025 gegen 16:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz wegen eines auffälligen Radfahrers. Eine Streifenbesatzung stellte einen 41-jährigen Mann fest, der mit seinem Fahrrad eine rote Ampel überfuhr und anschließend durch Schlangenlinien sowie starkes Schwanken im Straßenverkehr auffiel.

Bei der anschließenden Polizeikontrolle zeigten sich weitere deutliche Ausfallerscheinungen, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Der aus Neustadt stammende Mann gab an, vor einigen Wochen Amphetamin konsumiert zu haben. Da ein freiwilliger Vortest nicht durchgeführt werden konnte, ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme an.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zusätzlich wird die Führerscheinstelle informiert, was weitere Konsequenzen – auch unabhängig vom Führen eines Kraftfahrzeugs – nach sich ziehen kann.

Hinweis der Polizei: Auch Radfahrer unterliegen im Straßenverkehr strengen Regeln. Alkohol- oder Drogenkonsum kann nicht nur zu Strafverfahren führen, sondern auch die Fahreignung insgesamt in Frage stellen.

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 09:02