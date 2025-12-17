  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Schmuckauktion
17.12.2025, 17:32 Uhr

Mutterstadt – Weihnachten steht vor der Tür – bei Henry’s Auktionshaus exklusive Geschenke, Schmuck, Kunst und Mode entdecken

SchmuckauktionMutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Weihnachten steht vor der Tür und damit die Suche nach besonderen Geschenken, die nicht von der Stange sind. Ob funkelnde Diamanten, feiner Markenschmuck, seltene Kunstwerke oder hochwertige Mode – bei Henry’s Auktionshaus finden Sammler, Schenkende und Stilbewusste jetzt ideale Überraschungen für die Festtage.

Hochwertige Auktionen im Advent

Zum Jahresende veranstaltet Henry’s Auktionshaus mehrere Spezialauktionen mit attraktiven Objekten aus Schmuck, Edelsteinen, Kunst und Antiquitäten:

Am 8. Dezember 2025 um 11:00 Uhr stehen Diamanten & Farbsteine mit Edelsteinen in verschiedenen Schliffen und Größen zur Versteigerung – viele mit Gutachten internationaler Labore.

Henrys

Jeweils am 18. und 19. Dezember 2025 ab 13:00 Uhr folgen zwei Teile der Auktion „Schmuck, Silber & Accessoires“, mit über 1.100 Objekten verschiedener Epochen und Güteklassen, darunter Werke bekannter Marken wie Bulgari, Cartier, Fabergé, Niessing und Pomellato.

Moderne & Zeitgenössische Kunst kommt am 20. Dezember 2025 um 11:00 Uhr unter den Hammer, mit Arbeiten von renommierten Künstlern wie A.R. Penck, James Rizzi, Markus Lüpertz, Gerhard Richter und Georg Baselitz.

Ebenfalls am 20. Dezember um 15:00 Uhr werden Sammlerteppiche angeboten – darunter Restbestände der ursprünglich für November geplanten Spezialauktion, teils zu reduzierten Limitpreisen.

Henry's Kunst

Den Jahresabschluss bilden am 30. Dezember 2025 zwei Versteigerungen: Antiquitäten & Sammlerstücke um 11:00 Uhr mit seltenen Möbeln und Objekten u.a. von Daum und Gallé sowie ab 16:00 Uhr die Auktion „Kunst“ mit Werken aus dem 16. bis 20. Jahrhundert – darunter ein monumentales Gemälde aus den Ateliers von Frans Francken II und Abraham Govaerts.

Geschenke & Mode: Henry’s Fashion-Highlights vor Ort

Nicht nur bei den Auktionen lohnt sich ein Besuch – auch im Fashion-Bereich von Henry’s können Weihnachts-Geschenke gefunden werden. Auf über 3.000 m² präsentiert der Fashion-Shop exklusive Mode, Schuhe, Taschen und Accessoires renommierter Designer sowie hochwertige Artikel aus Boutique- und Lagerauflösungen, oft mit Rabatten bis zu 70 %.
Henry’s

Modebegeisterte finden hier neben Klassikern wie Boss, Tommy Hilfiger, camel active, Bugatti uvm. auch weitere hochwertige Marken-Mode und Accessoires für Damen und Herren. Die Auswahl reicht von eleganter Business-Mode über trendige Casual-Styles bis hin zu edlen Taschen und Schuhen großer Namen wie Louis Vuitton, Gucci, Prada, Burberry, Céline, Chanel & Co., die regelmäßig im Sortiment erscheinen.

Damit bietet Henry’s nicht nur Auktionen mit Sammlerwert, sondern auch ein breites Angebot an Mode-Geschenken für Weihnachten – perfekt für alle, die Stil und Qualität schenken möchten.

Wichtige Termine im Dezember 2025

18.12.2025, 13:00 Uhr – Schmuck Teil 1

19.12.2025, 13:00 Uhr – Schmuck, Silber & Accessoires Teil 2

20.12.2025, 11:00 Uhr – Moderne & Zeitgenössische Kunst

20.12.2025, 15:00 Uhr – Sammlerteppiche

30.12.2025, 11:00 Uhr – Antiquitäten & Sammlerstücke

30.12.2025, 16:00 Uhr – Kunst des 16.-20. Jahrhunderts

HENRY´s AUKTIONSHAUS AG
An der Fohlenweide 10-14
D-67112 Mutterstadt
Telefon: 06234/80110
Fax: 06234/8011900
E-Mail: henrys@henrys.de

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 17:36

