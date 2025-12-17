Mannheim – SPD Mannheim erfreut über die Ernennung von Peter Kurz zum Ehrenbürger

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Die SPD Mannheim ist erfreut über die Ernennung des ehemaligen Mannheimer Oberbürgermeisters Peter Kurz zum Ehrenbürger der Stadt Mannheim. Mit dieser Ehrung würdigt die Stadt eine außergewöhnliche politische Lebensleistung und ein jahrzehntelanges Wirken im Dienst der Mannheimerinnen und Mannheimer.

Peter Kurz hat in seiner politischen Laufbahn sämtliche Stationen der Kommunalpolitik durchlaufen und als Bezirksbeirat, Gemeinderat, Dezernent und letztlich Oberbürgermeister über viele Jahre sein umfassendes Fachwissen, seine Gestaltungsfähigkeit und sein tiefes intellektuelles Verständnis für die Belange der Stadtgesellschaft dem Wohl dieser Stadt gewidmet.

Damit hat er Mannheim entscheidend geprägt. Sein politisches Handeln war stets getragen vom festen Anspruch, den sozialen Zusammenhalt in Mannheim zu stärken und die Vielfalt unserer Stadt als Stärke zu begreifen. Unter seiner Führung entwickelte sich Mannheim zu einer offenen, solidarischen und vielfältigen Stadt, in der Integration, Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt zentrale Leitlinien der Stadtpolitik waren.

In seiner Amtszeit konnte er den wirtschaftlichen Strukturwandel bewältigen und Mannheim von einer Industriestadt hin zu einem modernen und nachhaltigen Standort für Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft entwickeln, der über Strahlkraft weit über die Region verfügt. Auch die erfolgreiche Entwicklung unserer Konversionsflächen als Projekt für zukunftsgerichtete Stadtentwicklung ist ein Maßgeblicher Erfolg seiner Amtszeit.

Noch heute bringt sich Peter Kurz engagiert in politische Prozesse zum Wohl der Kommunen ein. Unter anderem im Beirat des Vizekanzlers zum Sondervermögen, in Fragen der Staatsmodernisierung sowie in der Grundwertekommission der SPD.

Die SPD Mannheim ist stolz auf das Wirken von Peter Kurz und gratuliert ihm herzlich zur Ernennung zum Ehrenbürger. Diese Auszeichnung ist Ausdruck des großen Respekts und der Dankbarkeit für sein herausragendes Engagement für unsere Stadt und ihre Menschen.

Quelle SPD Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 10:27