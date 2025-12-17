Mannheim – Öffnungszeiten über Weihnachten und den Jahreswechsel 2025/26

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Stadt Mannheim informiert über die Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen rund um die Feiertage und den Jahreswechsel 2025/26 sowie über besondere Angebote für die Weihnachtsferien:

Stadtbibliothek Mannheim

Die Bibliotheken in der Innenstadt – die Zentralbibliothek im Stadthaus N1 sowie die Kinder- und Jugendbibliothek – sind am 23. Dezember 2025 letztmals geöffnet und begrüßen ihre Besucherinnen und Besucher wieder ab dem 2. Januar 2026. Die Musikbibliothek nimmt den Betrieb am 7. Januar 2026 wieder auf.

Auch die Stadtteilbibliotheken machen eine Winterpause: Sie bleiben vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 6. Januar 2026 geschlossen, mit folgenden

Ausnahmen:

Seckenheim: letzter Öffnungstag 22. Dezember

Rheinau: letzter Öffnungstag 23. Dezember

Die Mobile Bibliothek legt in diesem Zeitraum ebenfalls eine Pause ein.

Aktuelle Informationen finden sich unter www.mannheim.de/stadtbibliothek.

Jugendeinrichtungen

Die Jugendeinrichtungen des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt in Mannheim machen über den Jahreswechsel 2025/26 Winterpause. Die Schließzeiten liegen – je nach Standort – zwischen dem 18. Dezember 2025 und 11. Januar 2026.

Die meisten Häuser – darunter Rheinau, Herzogenried, Hochstätt, Lindenhof, Neckarau, Schönau, Schwetzingerstadt, Soul-Men-Club, Vogelstang sowie Waldpforte – bleiben vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 6. oder 7. Januar 2026 geschlossen und öffnen anschließend wieder regulär.

Einige Einrichtungen haben längere Winterpausen:

Erlenhof (Jugendhaus & Abenteuerspielplatz) schließt bereits am 19. Dezember und öffnet erst am 12. Januar 2026 wieder.

Rheinau bleibt vom 24. Dezember bis einschließlich 6. Januar geschlossen.

Feudenheim ist vom 22. Dezember bis 9. Januar zu.

Das Jugendhaus Herzogenried bietet nach der Schließzeit (22. Dezember bis 6. Januar) bis zum 9. Januar ein reduziertes Programm an.

Bürgerservices

Die Bürgerservices im Technischen Rathaus (Lindenhof), in K7, Waldhof sowie in Käfertal, Neckarstadt, Neckarau und Rheinau sind zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar – mit Ausnahme der Feiertage, an denen alle Dienststellen geschlossen bleiben.

Abfallentsorgung an den Feiertagen

Rund um Weihnachten, Neujahr und Heilige Drei Könige kommt es zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr. Die Leerungen werden je nach Bezirk auf frühere oder spätere Termine vorgezogen bzw. verschoben. Betroffen sind mehrere Abholtage zwischen dem 20. Dezember 2025 und dem 10. Januar 2026.

Alle Änderungen – einschließlich der Vorverlegungen vor Weihnachten, der Anpassungen zum Jahreswechsel sowie der Verschiebungen rund um den 6. Januar – sind bereits im Abfallkalender 2025/26 und in der Mannheimer Abfall-App berücksichtigt.

Wichtig: Behälter müssen an den jeweiligen Ersatzterminen frei zugänglich sein. Bei witterungs- oder betriebsbedingten Verzögerungen holt der Abfallwirtschaftsbetrieb die Leerungen an den Folgetagen nach. Alle nicht betroffenen Abfuhrtage bleiben unverändert.

Recyclinghöfe und Entsorgungsanlagen

Die Recyclinghöfe Im Morchhof 37 und Max-Born-Str. 28 sind vom 24. bis 27. Dezember 2025, am 31. Dezember 2025 sowie am 1. Januar 2026 geschlossen. An allen anderen Werktagen gelten die bekannten Öffnungszeiten.

Der ABG-Kompostplatz in der Ölhafenstraße und die Deponie Friesenheimer Insel bleiben vom 24. Dezember 2025 bis einschließlich 6. Januar 2026 geschlossen.

Informationen zu den Öffnungszeiten:www.mannheim.de/buerger-sein/adressen-und-oeffnungszeiten

Sport- und Bäderbetriebe

Alle städtischen Sportstätten bleiben an Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag, an Silvester sowie an Neujahr geschlossen. An den übrigen Tagen der Weihnachtsferien vom 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 stehen die Mannheimer Bäder für Schwimmen, Baden und Sauna zu angepassten, teils verlängerten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Herschelbad: An allen Feiertagen geschlossen; außerhalb der Feiertage gelten die regulären Öffnungszeiten.

Gartenhallenbad Neckarau: Während der Weihnachtsferien freitags verlängerte Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr. Am 26. Dezember und am 6. Januar ist das Bad jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Saunaöffnungszeiten bleiben unverändert.

Hallenbad Waldhof-Ost: An den Feiertagen geschlossen; ansonsten regulär geöffnet.

Hallenbad Vogelstang: Vom 24. Dezember 2025 bis einschließlich 6. Januar 2026 geschlossen; ab dem 7. Januar wieder regulärer Betrieb.

Aktuelle Informationen und detaillierte Zeiten sind jederzeit unter www.mannheim.de/schwimmen abrufbar.

Eissportzentrum Herzogenried

In den Weihnachtsferien vom 22. Dezember 2025 bis 11. Januar 2026 lädt das Eissportzentrum Herzogenried zum „Eislaufen total“ ein. Geboten werden erweiterte und zusätzliche Laufzeiten, auch montags, mit Rundlauf über zwei Hallen. Geschlossen bleibt das Eissportzentrum an Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag, an Silvester sowie an Neujahr. Am 26. Dezember 2025 und am 6. Januar 2026 ist zu den verlängerten Zeiten geöffnet. Ab dem 12. Januar 2026 gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Weitere Informationen unter www.mannheim.de/eislaufen

Öffnungszeiten der Museen

Reiss-Engelhorn-Museen (rem)

Die Reiss-Engelhorn-Museen sind dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, auch an den Feiertagen am 26. Dezember sowie am 1. und 6. Januar. Geschlossen ist lediglich am 24., 25. und 31. Dezember. Neben den Sammlungspräsentationen laden mehrere Sonderausstellungen zu einem Museumsbesuch zwischen den Jahren ein. Die Schau „Saurier – Faszination Urzeit“ ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Dem aus Mannheim stammenden Maler Philipp Klein widmet sich die Schau „AUFGETAUCHT!“ und die Fotografin Margaret Courtney-Clarke nimmt die Besucherinnen und Besucher auf eine beeindruckende Reise nach Namibia mit. In eine Welt der Fantasie entführt schließlich die Schau „Glasmenagerie“. Sie vereint Werke der polnischen Bildhauerin Marta Klonowska.

Infos unter www.rem-mannheim.de

Kunsthalle Mannheim

Die Kunsthalle Mannheim ist an den Feiertagen am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 6. Januar geöffnet. Geschlossen bleibt sie am 24. und 31. Dezember. Noch bis 11. Januar 2026 ist die große Sonderausstellung „Kirchner, Lehmbruck, Nolde. Geschichten des Expressionismus in Mannheim“ zu sehen. Besucherinnen und Besucher sollten außerdem „Form, Klang & Stille“ des Künstlers Constantin Luser im Graphischen Kabinett nicht verpassen und im STUDIO wird die Rauminstallation „Closer“ von Keta Gavasheli gezeigt. Sie ist die diesjährige Preisträgerin des Rainer-Wild-Preises. Ergänzt wird das Angebot durch die Sammlungspräsentationen sowie Führungen an den Weihnachtsfeiertagen, am 25.12. jeweils um 10.30 Uhr und um 15.30 Uhr und am 26.12. um 12.00 und um 15.30 Uhr.

Weitere Informationen unter www.kunsthalle-mannheim.de

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 14:50