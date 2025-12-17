Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat beschlossen, Oberbürgermeister a.D. Dr. Peter Kurz das Ehrenbürgerrecht der Stadt Mannheim zu verleihen. Mit dieser höchsten Auszeichnung würdigt die Stadt seine herausragenden Verdienste und sein langjähriges Engagement für Mannheim.

„Der Gemeinderat hat Oberbürgermeister a.D. Dr. Peter Kurz auf meinen Vorschlag hin das Ehrenbürgerrecht der Stadt Mannheim verliehen. Zu dieser herausragenden Auszeichnung, über die ich mich auch persönlich sehr gefreut habe, gratuliere ich ihm sehr herzlich“, sagt Oberbürgermeister Christian Specht und ergänzt: „Der Gemeinderat würdigt damit sein langjähriges, hervorragendes Engagement für unsere Stadt und die hier lebenden Menschen. Mit seinem unermüdlichen Einsatz hat Dr. Kurz die Positionierung Mannheims als attraktives, wirtschaftsstarkes und vielfältiges Zentrum für Innovation und Kultur in der nationalen und internationalen Wahrnehmung maßgeblich geprägt.“

Die feierliche Überreichung des Ehrenbürgerbriefs findet am Montag, 23. März 2026, im Rahmen eines Festaktes in der Kunsthalle Mannheim statt.

Wegweisende Leistungen und Impulse für Mannheim

Der Gemeinderat würdigt mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft die wegweisenden Projekte und Entwicklungen, die Dr. Peter Kurz während seiner Amtszeit angestoßen und vorangebracht hat. Unter seiner Führung hat Mannheim in zentralen kommunalen Zukunftsfeldern entscheidende Schritte gemacht und sich sowohl national als auch international sichtbar positioniert.

Zu den herausragenden Leistungen zählen unter anderem die erfolgreiche Transformation der Konversionsflächen zu modernen, lebenswerten Stadtquartieren, eine mit dem Leitbild Mannheim 2030 konsequent auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgerichtete Stadtentwicklung sowie die Stärkung der kommunalen Unternehmenslandschaft rund um die GBG, die heute nicht nur Wohnungsbau leistet, sondern auch Schulen, Kitas und soziale Infrastruktur baut und betreibt.

Darüber hinaus stärkte er den Wirtschafts- und Innovationsstandort Mannheim durch gezielte Unterstützung von Zukunftsbranchen, Gründungszentren und kreativen Ökosystemen.

Er setzte sich für Teilhabe und Quartiersentwicklung ebenso wie für mehr Bildungsgerechtigkeit in Mannheim ein. Die Förderung der Kultur – darunter die Entwicklung Mannheims zur UNESCO City of Music – sowie sein großes Engagement in der Städtediplomatie prägten Mannheims Ansehen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Er gab Mannheim eine starke Stimme in globalen politischen Prozessen.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 12:34