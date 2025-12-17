Ludwigshafen – Wohnungsbrand in Oggersheim: Eine Verletzte – Wohnung unbewohnbar

Ludwigshafen/Ludwigshafen-Oggersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 17. Dezember 2025, kam es gegen 12:14 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Wanderstraße in Ludwigshafen-Oggersheim. Die Feuerwehr Ludwigshafen wurde alarmiert, nachdem in einem Mehrfamilienhaus ein Brand gemeldet worden war.

Brand in Erdgeschosswohnung

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es in der Küche einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Bewohnerin leicht verletzt

Eine Bewohnerin der betroffenen Wohnung verletzte sich leicht, konnte sich jedoch selbstständig ins Freie retten. Sie wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Umfangreiche Nachlöscharbeiten und Entrauchung

Nach dem Löschen des Brandes wurden Teile des Brandguts aus der Wohnung ins Freie gebracht. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte das gesamte Gebäude und führten umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen durch.

Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Zudem musste die Stromversorgung im betroffenen Gebäudebereich abgeschaltet werden.

Großeinsatz mehrerer Kräfte

Im Einsatz waren:

Feuerwehr Ludwigshafen mit 22 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr

der Rettungsdienst

die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL)

sowie die Polizei.

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 14:56