Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei sucht nach einem 16-jährigen Jugendlichen aus Ludwigshafen am Rhein, der seit Dienstag, 16. Dezember 2025, als vermisst gilt. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Jugendliche bereits am Montagabend gegen 22:15 Uhr seine Wohnanschrift in der Industriestraße. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Vermisste wurde zuletzt im Bereich seiner Wohnadresse gesehen. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Es liegen Hinweise vor, dass er sich möglicherweise in Richtung Italien begeben haben könnte. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnte der Jugendliche bislang nicht angetroffen werden.

Auch wenn derzeit keine konkreten Hinweise auf eine akute Gefährdung vorliegen, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung, da bei vermissten Minderjährigen besondere Schutz- und Fahndungsregelungen gelten.

Personenbeschreibung:

Der Jugendliche ist etwa 1,64 Meter groß, von schlanker Statur, hat kurze schwarze Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens führte er einen dunklen Rucksack mit sich.

Ein Lichtbild sowie weitere Informationen stellt die Polizei online zur Verfügung.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.

Sollte der Jugendliche gesehen werden, wird darum gebeten, ihn nicht anzusprechen, sondern umgehend den Notruf 110 zu verständigen.

Hinweis der Polizei:

Die Veröffentlichung des Fotos erfolgt ausschließlich im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Gefahrenabwehr. Sobald der Zweck entfällt, ist das Bild aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zu entfernen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 15:34