Ludwigshafen – Pfalbau Bühnen: Aus der Reihe Wort und Wein „Krippenspiel“ am Freitag, 19.12.2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wort & Wein: Krippenspiel

Der Weihnachts-Countdown läuft, auch auf den Pfalzbau Bühnen. Am Freitag, 19.12.2025 um 19.30 Uhr stimmt das Weihnachts-Spezial Krippenspiel der Reihe Wort & Wein im Gläsernen Foyer auf das bevorstehende Fest ein. Gespräche, Musik und Literatur drehen sich um eine der wichtigsten christlichen Traditionen: Das Nachstellen der Geburt Jesu Christi in liebevoll gestalteten Krip¬pen oder als Theaterevent.

Für den szenischen Teil sind die Schauspieler Stefan Schießleder und Andreas Klumpf zu-ständig, von Weihnachtskrippen in der Pfalz erzählt der Autor Helmuth Bischoff. Chinedu Ebenebe, Chefarzt der Kinderklinik am Marienkrankenhaus, berichtet über Geburten mit besonderen Herausforderungen. Zum Hören und Singen laden der Pianist Frank Rosen-berger, die Sängerin Franziska de Gilde, ein Bläserquartett der Städtischen Musikschule sowie das Junge Musical ein.

Seinen erstklassigen VDP-Wein präsentiert der Winzer Christian Dautel aus dem württem-bergischen Bönnigheim. Dautel wurde 2023 von den drei wichtigsten Weinführern Eichelmann, Vinum und Falstaff als Weingut bzw. Winzer des Jahres ausgezeichnet. In 14. Generation werden die Weinberge aktuell von Christian Dautel bewirtschaftet, der wie sein Vater Tradition und Innovation zu höchster Exzellenz vereint.

Durch den Abend führt wie immer Intendant Tilman Gersch, an der Theaterkasse sind noch Tickets erhältlich.

Preise 22 € (inklusive 3 Weinproben), Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 09:46