  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Maudacher Straße Fertigstellung Dez25
17.12.2025, 23:46 Uhr

Ludwigshafen – Maudacher Straße nach umfassender Erneuerung wieder für den Verkehr freigegeben

Maudacher Straße Fertigstellung Dez25Ludwigshafen-Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Abschluss umfangreicher Bauarbeiten ist die Maudacher Straße seit heute, Mittwoch, 17. Dezember 2025, wieder vollständig für den Individualverkehr freigegeben. Der sanierte Abschnitt erstreckt sich vom Bereich Brühlchen bis hin zum Maudacher Schloss.

In den vergangenen Monaten wurde die wichtige Verbindungsstraße grundlegend erneuert. Die Arbeiten umfassten unter anderem die Sanierung des Fahrbahnbelags sowie begleitende Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Ziel der Baumaßnahme war es, den stark frequentierten Straßenabschnitt dauerhaft zu modernisieren und den Verkehrsfluss im Stadtteil Maudach nachhaltig zu verbessern.

Mit der heutigen Freigabe können Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmende die Strecke wieder uneingeschränkt nutzen. Der öffentliche Nahverkehr ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wieder freigegeben, soll jedoch nach aktuellem Stand in Kürze folgen. Auch der Lieferverkehr profitiert bereits von der Wiederöffnung, nachdem es während der Bauphase zu Umleitungen und Einschränkungen gekommen war.

Straßenbegehung

Eine zentrale Rolle während der gesamten Bauzeit spielte Ortsvorsteher Andreas Olbert, der sich kontinuierlich um das Gesamtprojekt kümmerte. Er stand sowohl den beteiligten Stellen als auch den Anwohnerinnen und Anwohnern stets als Ansprechpartner zur Verfügung. Anliegen aus der Bevölkerung wurden regelmäßig im direkten Gespräch aufgegriffen, zudem begleitete Olbert das Bauvorhaben durch mehrere Baustellenbegehungen vor Ort.

Lobend hervorgehoben wird auch die ausführende Baufirma Diringer & Scheidel, die die Arbeiten nicht nur handwerklich hochwertig umgesetzt, sondern den Bauablauf auch im vorgesehenen Zeitrahmen eingehalten hat. Trotz der baulichen Komplexität und der innerörtlichen Lage konnte der Bauzeitenplan insgesamt planmäßig umgesetzt werden.

Baustelle

Ein besonderes Lob gilt darüber hinaus dem verständnisvollen Miteinander aller Beteiligten während der Bauphase. Auf einer vergleichsweise langen Strecke mussten zahlreiche Fahrzeuge der Anwohner außerhalb des Baustellenbereichs abgestellt werden. Dies führte zeitweise zu einer spürbaren Parkplatzknappheit und sorgte im Vorfeld der Maßnahmen bei vielen Betroffenen für Unbehagen. Letztlich konnte die Situation jedoch durch gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz und pragmatische Lösungen sehr gut bewältigt werden.

In diesem Zusammenhang verdient auch die Stadtverwaltung Ludwigshafen besondere Anerkennung. Mit viel Fingerspitzengefühl wurden die Belange der Anwohnerschaft berücksichtigt und praktikable Lösungen unterstützt, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Maudacher Straße Fertigstellung

Ein kleiner Wermutstropfen blieb lediglich, dass einzelne Radfahrer die besondere Verkehrssituation im Baustellenbereich nicht immer korrekt einschätzten. Insgesamt überwog jedoch deutlich das positive Zusammenspiel aller Beteiligten.

Die Maudacher Straße stellt eine zentrale Achse im Ludwigshafener Süden dar und verbindet Wohngebiete, Naherholungsbereiche sowie das Umfeld des historischen Maudacher Schlosses. Mit der abgeschlossenen Erneuerung ist die Straße nun wieder für den täglichen Verkehr gerüstet.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 00:00

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Frankenthal – Stadtbücherei passt ihre Jahresgebühren an

    • Frankenthal – Stadtbücherei passt ihre Jahresgebühren an
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit 2018 wurden die Jahresgebühren in der Stadtbücherei Frankenthal nicht erhöht. Aufgrund erweiterter Serviceangebote, gestiegener Kosten für die Onleihe, zusätzlicher digitaler Angebote wie OverDrive oder der Bibliothek der Dinge, sowie steigender Preise für Medien und notwendiger Einsparungen der Stadt, wird ab dem 1. Januar 2026 eine moderate Anpassung der Jahresgebühren ... Mehr lesen»

      • Heidelberger Christbaumsammlung beginnt am 7. Januar

    • Heidelberger Christbaumsammlung beginnt am 7. Januar
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Müllabfuhr der städtischen Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg und Heidelberger Jugendvereine sammeln ab Mittwoch, 7. Januar 2026, die Weihnachtsbäume in den Stadtteilen ein. Dafür ist wichtig: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote • Die Bäume müssen am jeweiligen Abholtag zur Abholung morgens bis 6 Uhr am Straßenrand bereitstehen. • Es können ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Öffnungszeiten der Stadtwerke, Bäder und Bergbahnen zwischen den Feiertagen

    • Heidelberg – Öffnungszeiten der Stadtwerke, Bäder und Bergbahnen zwischen den Feiertagen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 22. und 23. Dezember 2025 haben das Kundenzentrum und der ENERGIEladen der Stadtwerke Heidelberg wie gewohnt geöffnet. Der Kundenservice ist am Montag telefonisch unter 0800 513 513 2 zwischen 8 und 16 Uhr erreichbar; am Dienstag zwischen 9 und 18 Uhr. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote m 29. und 30. Dezember ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Veranstaltungstipps für die Zeit rund um Weihnachten und zwischen den Jahren

    • Heidelberg – Veranstaltungstipps für die Zeit rund um Weihnachten und zwischen den Jahren
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Zeit rund um Weihnachten und Neujahr bietet die Möglichkeit, die weihnachtliche Stimmung zu genießen – oder auch die eine oder andere Veranstaltung zu besuchen. Ob Theater, Konzerte, Ausstellungen oder besondere Events im Zoo: Städtische Einrichtungen bieten für jedes Alter und jeden Geschmack interessante Angebote. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Weihnachtsmarkt – ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Tigerbabys im Zoo Heidelberg: Jungtiere öffnen die Augen und entwickeln sich prächtig

    • Heidelberg – Tigerbabys im Zoo Heidelberg: Jungtiere öffnen die Augen und entwickeln sich prächtig
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Große Freude im Zoo Heidelberg: Die inzwischen knapp vier Wochen alten Tigerjungtiere haben ihre Augen geöffnet und entwickeln sich bestens. Die beiden Sumatra-Tiger sind fit, gut genährt und machen in den ersten Lebenswochen deutliche Fortschritte. Tigerin Karis, eine erfahrene Mutter, kümmert sich souverän um ihren Nachwuchs. „Tigerin Karis ist entspannt, trägt ... Mehr lesen»

      • Dossenheim – Aktuell: Verkehrsunfall auf der L 531 – Rettungsdienste im Einsatz

    • Dossenheim – Aktuell: Verkehrsunfall auf der L 531 – Rettungsdienste im Einsatz
      Dossenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der L 531 in Dossenheim kommt es aktuell aufgrund eines Verkehrsunfalls zu einem Einsatz von Rettungsdiensten. Der betroffene Streckenabschnitt ist derzeit beeinträchtigt, Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zu den genauen Umständen des Unfalls sowie zu möglichen Verletzten liegen bislang noch keine weiteren Informationen vor. Die Polizei und ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Eine traurige Nachricht aus Mannheim – Es „brennt“ bei RNF

    • Ludwigshafen – Eine traurige Nachricht aus Mannheim – Es „brennt“ bei RNF
      Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der älteste private Regionalsender Deutschlands steht vor dem Aus – Normalerweise begrüßen wir Sie und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zur Sendung um 18 Uhr: RNF Life, das regionale Nachrichtenmagazin – darin informieren die Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar täglich eine halbe Stunde lang über das aktuelle Geschehen in ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Weihnachten steht vor der Tür – bei Henry’s Auktionshaus exklusive Geschenke, Schmuck, Kunst und Mode entdecken

    • Mutterstadt – Weihnachten steht vor der Tür – bei Henry’s Auktionshaus exklusive Geschenke, Schmuck, Kunst und Mode entdecken
      Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Weihnachten steht vor der Tür und damit die Suche nach besonderen Geschenken, die nicht von der Stange sind. Ob funkelnde Diamanten, feiner Markenschmuck, seltene Kunstwerke oder hochwertige Mode – bei Henry’s Auktionshaus finden Sammler, Schenkende und Stilbewusste jetzt ideale Überraschungen für die Festtage. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Hochwertige Auktionen im Advent ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Beratungsangebote des Amts für Chancengleichheit im Januar

    • Heidelberg – Beratungsangebote des Amts für Chancengleichheit im Januar
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg bietet im Januar 2026 Beratungen in Präsenz sowie telefonisch oder online an. Eine Terminvereinbarung im Vorhinein ist stets notwendig. Die verschiedenen Beratungsangebote im Bereich Teilhabe und Chancengleichheit finden im Januar zu nachfolgenden Terminen statt: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse Dreimal pro Woche ... Mehr lesen»

      • Karlsruhe – 87-jähriger Pedelec-Lenker lebensgefährlich verletzt

    • Karlsruhe – 87-jähriger Pedelec-Lenker lebensgefährlich verletzt
      Karlsruhe / Metropolregion Mittlerer Oberrhein – Am Dienstagabend kam es in Karlsruhe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Ein 87-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Senior gegen 18:45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Beuthener Straße in westlicher ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com