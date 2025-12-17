Ludwigshafen – Magisches Kinderstück „Der Lebkuchenmann“: Hessisches Landestheater Marburg zu Gast auf den Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.DER LEBKUCHENMANN

Kleine und große Zuschauer*innen dürfen am Donnerstag, 18.12.2025 um 9 und um 11 Uhr mit dem Hessischen Landestheater Marburg im Kinderstück Der Lebkuchenmann einen Blick ins magische Küchenregal werfen. In der bunten und lustigen Inszenierung von Carola Unser-Leichtweiß werden verschiedene Charaktere zum Leben erweckt, die sonst eher starr zu stehen scheinen. Denn es gilt, dem heiseren Kuckuck von der Kuckucksuhr aus der Patsche zu helfen, um ihn vor dem Ende im Mülleimer zu bewahren.

Zum Glück ist Kuckuck nicht allein: Salz und Pfeffer wollen helfen, und auch der Neuzugang in der Küchenregal-Wohngemeinschaft, der frischgebackene Lebkuchenmann, eilt herbei. Schon ein Löffel Honig aus dem Glas im obersten Fach des Küchenregals könnte helfen, doch leider bewacht ein übellauniger Teebeutel das, was Kuckuck retten könnte. Der Lebkuchen-mann fasst sich ein Herz und fragt nach. Im Angesicht der vielen Gefahren in der Küche rau-fen sich alle zusammen, denn gegenseitige Hilfe ist durchaus angebracht: Neben den drohenden Schatten und Stimmen der Großen treibt auch noch die kleine gefräßige Maus Schleck ihr Unwesen in der Küche.

Stefanie Klie hat eine originelle und liebevolle Ausstattung gezaubert, in der unter der musi-kalischen Leitung von Christian Keul Adele Emil Behrenbeck, Flamur Blakaj, Anka Hirsch, Anke Hoffmann, Fanny Holzer, Faris Saleh und David Zico zwischen riesigem Nudelholz, Zuc-kerdose und Gewürzen spielen, klettern und singen, was das Zeug hält. Die Spieluhr verzau-bert mit Live-Cello-Musik und Salz, Pfeffer, Kuckuck, Teebeutel und Lebkuchenmann nehmen alle mit auf eine abenteuerliche Reise, die zeigt, dass zusammen alles viel mehr Spaß macht.

Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Der Lebkuchenmann © Jan Bosch / Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 09:55