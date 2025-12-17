Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der älteste private Regionalsender Deutschlands steht vor dem Aus – Normalerweise begrüßen wir Sie und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zur Sendung um 18 Uhr: RNF Life, das regionale Nachrichtenmagazin – darin informieren die Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar täglich eine halbe Stunde lang über das aktuelle Geschehen in ihrem direkten Umfeld. Doch jetzt ist es fünf vor zwölf. Es brennt lichterloh beim Rhein-Neckar Fernsehen. Wenn bis Freitag, 19. Dezember 2025, keine kurzfristige finanzielle Lösung gefunden wird, müssen wir den Sendebetrieb einstellen. Damit stünde die Metropolregion Rhein-Neckar vor dem Verlust einer Institution, die seit fast vier Jahrzehnten für unabhängigen, regionalen Journalismus steht.

RNF ist der älteste private regionale Fernsehsender Deutschlands. Im kommenden Jahr steht der Sender vor seinem 40-jährigen Bestehen. Vierzig Jahre, in denen RNF Menschen, Themen und Geschichten aus der Region eine Stimme gegeben hat. Nah dran, kritisch, verlässlich. Vierzig Jahre gelebte Medienvielfalt. Das steht jetzt akut auf dem Spiel.

Insolvenzverfahren nach dem Tod des geschäftsführenden Gesellschafters war unausweichlich.

Zum Hintergrund:

Nach dem Tod des geschäftsführenden Gesellschafters Joachim Schulz am 6. November 2025 war das Unternehmen zunächst führungslos. Der 68-jährige Unternehmer hatte vor ca. einem Jahr, Anfang Dezember 2024 RNF als Alleininhaber in sein Portfolio mehrerer Unternehmen integriert und damit auch die volle Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung übernommen – in dieser Zeit aber keine Vertretungsstrukturen gepflegt oder Vollmachten erteilt.

Eine Aussicht auf eine schnelle Bestellung eines Not-Geschäftsführers gab es für die Mitarbeitenden nach dem tragischen Todesfall nicht. Daher entschloss sich die Belegschaft, Insolvenz anzumelden. Seit dem 1. Dezember befindet sich RNF daher in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Tobias Wahl (Mannheim) bestellt, der als sog.

“starker” vorl. Insovenzverwalter gewissermaßen auch die Rolle des Geschäftsführers ausfüllt. Gemeinsam mit der Belegschaft machte er sich ein Bild vom Status des Unternehmens. Es ist festzuhalten, dass der Gang zum Insolvenzgericht gerechtfertigt war.

Es zeigte sich, dass aktuell zu wenig liquide Mittel verfügbar sind, um den Sender in einem geordneten Prozess in ruhigere Fahrwasser zu lenken. Damit kämpfen jetzt 21 hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um genau dieses Stück regionaler Öffentlichkeit: Journalist:innen, Techniker, Redakteure, Vermarkter – Menschen, die trotz aller Unsicherheiten jeden Tag weitermachen, senden, berichten, erklären. Nicht, weil es leicht ist. Sondern weil sie an RNF und seine Rolle in der Region glauben.

„Wir geben nicht auf. Wir wollen weitermachen“, sagt das Team. Doch ohne finanzielle Unterstützung geht es nicht mehr.

Die Situation ist existenziell. Es geht nicht um langfristige Visionen oder strategische Neuausrichtungen – es geht um die nächsten Tage. Darum, ob der Sendebetrieb noch bis

Ende Dezember finanziert werden kann. Um die Frage, ob regionaler, unabhängiger Privatfunk in der Rhein-Neckar-Region weiterhin eine Heimat hat oder ob eine bekannte Stimme verstummt. Deshalb sucht Tobias Wahl zunächst nach Geldgebern, die helfen, die kommenden Tage finanziell zu überbrücken, um Gespräche mit möglichen Übernehmern weiterführen zu können.

Mit RNF würde nicht nur ein Sender verschwinden. Es ginge ein Stück journalistische Vielfalt, regionale Identität und demokratische Öffentlichkeit verloren.

RNF richtet sich deshalb mit einem dringenden Appell an Wirtschaft, Politik, Institutionen und Unterstützerinnen und Unterstützer der Region: Jetzt ist der Moment, Verantwortung zu übernehmen. Noch ist es nicht zu spät. Aber es ist verdammt knapp.

Quelle: Das gesamte RNF-Team

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 19:02