Ludwigshafen – Diebstahl aus Transporter in der Gartenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Montag auf Dienstag (15.12.2025, 20:30 Uhr bis 16.12.2025, 07:15 Uhr) kam es in der Schlesier Straße nahe der Ostpreußenstraße zu einem Diebstahl aus einem Transporter. Ein bislang unbekannter Täter schlug an einem Peugeot Boxer eine Fensterscheibe ein und entwendete das Zündschloss des Fahrzeugs. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 19:16