Landau – ROADPOL-Kontrollwoche – Mehrere Verkehrsverstöße bei Alkohol- und Drogenkontrollen festgestellt

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche führt das Polizeipräsidium Rheinpfalz vom 15. bis 21. Dezember 2025 verstärkte Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogenfahrten durch. Ziel der Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel zu verhindern.

Am Montag wurden im Stadtgebiet Landau mehrere Verkehrsverstöße festgestellt.

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung

Gegen 9 Uhr kontrollierten Polizeikräfte im Horstring einen 49-jährigen E-Scooter-Fahrer. An dem Fahrzeug fehlten die erforderlichen Versicherungskennzeichen. Zudem zeigten sich beim Fahrer deutliche Auffälligkeiten. Ein freiwillig durchgeführter Vortest verlief positiv auf THC.

Flucht vor Verkehrskontrolle – Fahrer ohne Führerschein

Gegen 14:40 Uhr sollte der Fahrer eines Kleinkraftrades im Bereich des Danziger Platzes kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der 20-Jährige jedoch kurze Zeit später festgestellt werden.

Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch bei ihm ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln.

Weitere Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Zusätzlich mussten zwei weitere Verkehrsteilnehmer angezeigt werden:

-ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer, kontrolliert in der Schneiderstraße

-ein 38-jähriger Pkw-Fahrer, der gegen 12 Uhr in der Haardtstraße überprüft wurde

Beide Personen konnten keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen.

Blutproben entnommen – Weiterfahrt untersagt

In allen relevanten Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die betroffenen Personen wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weitere Verkehrskontrollen angekündigt

Die Polizei kündigt an, dass im weiteren Verlauf der ROADPOL-Kontrollwoche mit weiteren verstärkten Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet Landau zu rechnen ist.

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 08:38