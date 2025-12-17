Karlsruhe / Metropolregion Mittlerer Oberrhein – Am Dienstagabend kam es in Karlsruhe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Ein 87-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Senior gegen 18:45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Beuthener Straße in westlicher Richtung unterwegs. Beim Einfahren auf die Fahrbahn kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Kollision mit einem Toyota, der ebenfalls in Richtung Westen fuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte den betroffenen Straßenabschnitt für rund eineinhalb Stunden. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe(ots)

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 15:10