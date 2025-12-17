Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Internationale Straßentheaterfestival Gassensensationen steht für Kultur für alle: Menschen aus der Region sind eingeladen vom 08. bis 11. Juli 2026 bei freiem Eintritt zahlreiche Theatervorführungen in der Heppenheimer Altstadt zu erleben. Auch 2026 gibt es wieder die Möglichkeit das beliebte Festival aktiv auf der Bühne mitzugestalten. Denn für die geplante Eigenproduktion sucht das Stadtmarketing Laienschauspieler aus Heppenheim und Umgebung. Die Regie der Eigenproduktion wird Herr Ralph Dillmann übernehmen. Nach seiner Ausbildung zum klassischen Balletttänzer folgten Engagements als Tänzer und Musicaldarsteller u.a. in Holland, New York, den Staatstheatern Hannover und Kassel und der Oper Frankfurt. Als Schauspieler war Dillmann viele Jahre Ensemblemitglied bei der Neuen Bühne Darmstadt. Er arbeitet als Choreograph und Chorleiter, tritt als Oratorien- und Konzert-Sänger auf und ist seit über 10 Jahren mit seinem Duo Partner Gerd Kaufhold mit Chanson Abenden in der Region präsent. Unterstützt wird Dillmann in diesem Jahr von Herrn Ulrich Sommer, dem künstlerischen Leiter des Theaters Curioso in Darmstadt. Sommer hat an der Schauspielschule in Mainz und bei Dominique de Fazio in Rom gelernt und war in der Vergangenheit u.a. bei der Neuen Bühne Darmstadt und an den Staatstheatern in Wiesbaden und Mainz sowie im KIKA und ZDF zu sehen. Das Stück, mit dem Dillmann und Sommer sich für die Gassensensationen beschäftigen möchten, soll allerdings vorerst noch ein Geheimnis bleiben. Alle, die Spaß am Theater haben, sind zu einem ersten Workshop, Kennenlernen und Vorstellen des Projektes am 21.01.2026 von 19:30 bis 21:30 Uhr in die ehemalige Amtsstube im Kurmainzer Amtshof (Amtsgasse 5/Eingang Museum) eingeladen. Der nächste geplante Termin ist dann der 24.01.2026 von 15:00 bis 17:00 Uhr am selben Ort. „Menschen jedes Alters, jedes Geschlechts und mit jeder Erfahrung sind mir willkommen. Ob jemand schon seit zwanzig Jahren Theater spielt oder noch nie laut vor anderen Menschen gesprochen hat, ich freue mich über Jede und Jeden, die interessiert sind,“ so Dillmann.

Für Rückfragen steht das Team des Stadtmarketings unter der Telefonnummer 06252-13 1243 (Frau Becker) zur Verfügung

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 12:21