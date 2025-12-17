Heidelberger Christbaumsammlung beginnt am 7. Januar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Müllabfuhr der städtischen Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg und Heidelberger Jugendvereine sammeln ab Mittwoch, 7. Januar 2026, die Weihnachtsbäume in den Stadtteilen ein. Dafür ist wichtig:

• Die Bäume müssen am jeweiligen Abholtag zur Abholung morgens bis 6 Uhr am Straßenrand bereitstehen.

• Es können nur solche Bäume mitgenommen werden, die völlig frei von Weihnachtsschmuck sind, da die Weihnachtsbäume gehäckselt und kompostiert werden. Vor allem Lametta muss deshalb restlos entfernt sein.

• Die Länge der Christbäume ist begrenzt auf maximal 2,50 Meter.

Abholung nur zu den jeweiligen Terminen möglich

In folgenden Stadtteilen holt die ASZ Heidelberg die Christbäume ab:

• Altstadt: Donnerstag, 8. Januar 2026

• Bahnstadt: Mittwoch, 7. Januar 2026. Die Bäume müssen aus den Stichstraßen zur Promenade an den Langen Anger bereitgelegt werden.

• Bergheim (einschließlich Ochsenkopf): Donnerstag, 8. Januar 2026

• Boxberg, Emmertsgrund: Freitag, 16. Januar 2026

• Handschuhsheim: Freitag, 9. Januar 2026

• Neuenheim: Freitag, 9. Januar 2026

• Rohrbach (einschließlich Höllenstein): Samstag, 10. Januar 2026

• Südstadt: Samstag, 10. Januar 2026

• Weststadt: Mittwoch, 7. Januar 2026

Abholung durch Vereine/Organisationen​

In den übrigen Stadtteilen werden die Christbäume durch die örtlichen Vereine am Freitag, 9. Januar, und Samstag, 10. Januar 2026, abgeholt:

• Kirchheim (ohne Höllenstein) und Pleikartsförster Hof: Samstag, 10. Januar 2026, durch die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg Kirchheim

• Pfaffengrund: Samstag, 10. Januar 2026, durch die Freiwillige Feuerwehr Pfaffengrund

• Schlierbach: Freitag, 9. Januar 2026, durch die Freiwillige Feuerwehr Ziegelhausen

• Wieblingen (einschließlich Grenzhof, ohne Ochsenkopf): Samstag, 10. Januar 2026, durch die Evangelische Jugend Wieblingen

• Ziegelhausen: Samstag, 10. Januar 2026, durch die Freiwillige Feuerwehr Ziegelhausen

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 22:41