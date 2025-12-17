Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Zeit rund um Weihnachten und Neujahr bietet die Möglichkeit, die weihnachtliche Stimmung zu genießen – oder auch die eine oder andere Veranstaltung zu besuchen. Ob Theater, Konzerte, Ausstellungen oder besondere Events im Zoo: Städtische Einrichtungen bieten für jedes Alter und jeden Geschmack interessante Angebote.

Weihnachtsmarkt – Bismarckplatz, Kornmarkt und Karlsplatz länger geöffnet

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt findet noch bis Montag, 22. Dezember 2025, statt. Drei Standorte des Weihnachtsmarktes sind noch länger geöffnet – die Buden am Bismarckplatz und das Winterwäldchen am Kornmarkt können bis zum 1. Januar 2026 besucht werden. Wer ein paar Runden auf Schlittschuhen drehen möchte, geht auf den Weihnachtsmarkt auf dem Karlsplatz mit Eisbahn – geöffnet bis zum 11. Januar 2026. Am 24. Dezember ist die Eisbahn geschlossen (www.heidelberg-marketing.de/event/heidelberger-weihnachtsmarkt).

Theater und Orchester Heidelberg

Das Theater und Orchester bespielt seine Bühnen rund um die Feiertage und zwischen den Jahren – mit Ausnahme an Heiligabend, 24. Dezember. Vom 2. bis 11. Januar 2026 ist das Theater und Orchester in der Winterpause. Der Spielplan steht online bereit unter www.theaterheidelberg.de. Das Philharmonisches Orchester Heidelberg bietet unter Leitung von Dietger Holm an Silvester, 31. Dezember 2025, um 18 Uhr im Heidelberg Congress Center (HCC) „Im Feuerstrom der Reben“ mit Werken von Franz von Suppè, Franz Liszt, Johann Strauß, George Enescu und Emmerich Kálmán. Karten sind noch erhältlich. Das Neujahrskonzert im Theater ist dagegen bereits ausverkauft. Das Barock-Festival „Winter in Schwetzingen“ des Theater und Orchesters Heidelberg im Rokokotheather des Schwetzinger Schlosses bietet noch bis zum 25. Januar 2026 vielfältige Veranstaltungen. Informationen und Tickets gibt es online unter www.theaterheidelberg.de.

Kurpfälzisches Museum

Aktuell ist im Kurpfälzischen Museum in der Altstadt, Hauptstraße 97, noch bis 22. März 2025 die Ausstellung „Meisterwerke aus Odesa“ zu sehen. In einer beeindruckenden Rettungsaktion konnten die bedeutendsten Gemälde aus dem Odesa Museum in Sicherheit vor dem Krieg gebracht werden. Mit Blick auf die im Mai 2025 geschlossene Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg und Odessa erhält die Ausstellung eine besondere Strahlkraft – als Symbol für kulturellen Austausch und gemeinsame europäische Werte in Zeiten des Krieges. Das Kurpfälzische Museum ist am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. und 5. Januar geschlossen – ansonsten dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet (auch am 26. Dezember). Mehr Infos online unter www.museum-heidelberg.de.

Die Dauerausstellung im Mark Twain Center, Römerstraße 162 in der Südstadt, zeigt die Geschichte der transatlantischen Beziehungen zwischen Heidelberg und den USA. Die große multimediale Ausstellung lässt auf 900 Quadratmetern Geschichte lebendig werden. Die Sonderausstellung UNITED | DISUNITED zeigt die USA-Fotografien von Max Scheler (www.mark-twain-center.com). Das Mark Twain Center ist am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. und 6. Januar geschlossen – ansonsten geöffnet mittwochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr (auch am 26. Dezember).

Die Textilsammlung Max Berk zeigt die Werke von Lotte Hofmann (1907-1981). Die baden-württembergische Kunsthandwerkerin und Textilkünstlerin ist, obwohl sie international erfolgreich war, in Vergessenheit geraten. Die große Retrospektive mit vielen Leihgaben aus Privatbesitz und Museen soll dies ändern. Die Ausstellung ist noch bis zum 18. Januar 2026 geöffnet. Die Textilsammlung Max Berk ist am 24., 25., 26. und 31. Dezember und am 1. und 6. Januar geschlossen, generell geöffnet mittwochs, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Zoo Heidelberg

Der Zoo Heidelberg ist auch über die Weihnachtszeit geöffnet: Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, lädt der Zoo um 11 Uhr zur Weihnachtslesung ein. Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann liest im alten Stall am Bauernhof seine selbstgeschriebenen Tiergeschichten vor. Die Veranstaltung ist kostenlos und im Zooeintritt enthalten. Die Zoo-Akademie bietet in den Weihnachtsferien Workshops für Kinder und Jugendliche an – wenige freie Plätze gibt es noch für „Berufe im Zoo“ am 29. Dezember 2025, 10 bis 13 Uhr (www.zoo-akademie.org). Im Zoo gelten an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr die regulären Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr. An Heiligabend und an Silvester ist der Zoo von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Heidelberger Altstadtplan für Kinder

Kleine Entdeckerinnen und Entdecker können mit dem Kinderstadtplan die Heidelberger Altstadt neu erleben und genauer kennenlernen. Neben Wissenswertem zur Geschichte und Informationen zu Orten der Altstadt, stehen auch Wegweiser für Entdeckungs-Rundgänge zum Download bereit (www.heidelberg.de/hd/HD/Leben/Kinderstadtplan).

Heidelberger Bäder

An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester, dem Neujahrstag und dem Feiertag Heilige Drei Könige gelten in den Heidelberger Bädern geänderte Öffnungszeiten. Mehr Informationen geben die Stadtwerke Heidelberg online unter www.swhd.de/baeder.

