Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 22. und 23. Dezember 2025 haben das Kundenzentrum und der ENERGIEladen der Stadtwerke Heidelberg wie gewohnt geöffnet. Der Kundenservice ist am Montag telefonisch unter 0800 513 513 2 zwischen 8 und 16 Uhr erreichbar; am Dienstag zwischen 9 und 18 Uhr.

m 29. und 30. Dezember sowie am 2. Januar sind die Büros und das Kundenzentrum der Stadtwerke Heidelberg geschlossen. An diesen Tagen ist das Kundenzentrum jedoch zu den gewohnten Öffnungszeiten über die Hotline unter 0800 513 513 2 telefonisch zu erreichen.A Ab dem 5. Januar ist es wieder regulär geöffnet, die Büros der Stadtwerke Heidelberg ab dem 7. Januar.

Für den persönlichen Kontakt hat der ENERGIEladen am 27., 29., und 30. Dezember 2025 jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ab dem 2. Januar 2026 gelten die regulären Öffnungszeiten.

Für An- und Ummeldungen sowie die Übermittlung von Zählerständen steht außerdem der Online-Service unter www.swhd.de/online-kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung.

Entstördienst

Der Entstördienst ist an allen Tagen, auch an den Feiertagen, täglich 24 Stunden unter folgenden Nummern erreichbar:

Strom: 06221 513-2090

Erdgas: 06221 513-2030

Fernwärme: 06221 513-2060

Wasser: 06221 513-2060

Heidelberger Bergbahnen fahren an Heiligabend kürzer

Letzte Fahrt aufwärts startet um 14 Uhr

Die Heidelberger Bergbahnen passen ihre Fahrtzeiten aufgrund der verkürzten Öffnungszeiten des Heidelberger Schlosses am 24. Dezember 2025 auch in diesem Jahr wieder an.

Damit fährt die letzte Bahn ab Kornmarkt hoch zur Molkenkur bereits um 14 Uhr. Die letzte Bahn ab Station Molkenkur aufwärts zum Königstuhl fährt um 14.08 Uhr. Die letzte Bahn vom Königstuhl abwärts fährt um 14.28 Uhr. Ab der Station Molkenkur hinunter in die Altstadt können Gäste die letzte Bahn um 14.40 Uhr nutzen.

An allen anderen Weihnachtstagen sowie an Silvester, Neujahr und am 6. Januar 2026 gilt der normale Winterfahrplan.

Weitere Informationen und den Winterfahrplan gibt es unter

www.bergbahn-heidelberg.de.

Geänderte Öffnungszeiten der Hallenbäder und Saunen über die Weihnachtsferien

An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester, dem Neujahrstag und dem Feiertag Heilige Drei Könige gelten in den Heidelberger Bädern geänderte Öffnungszeiten. Schwimmen ist an jedem der Feiertage in einem der drei Hallenbäder möglich:

Mittwoch, 24. Dezember 2025: City-Bad von 7 bis 14 Uhr geöffnet

Donnerstag, 25. Dezember 2025: Hallenbad Hasenleiser und Sauna von 10 bis 18 Uhr geöffnet

Freitag, 26. Dezember 2025: Hallenbad Köpfel und Sauna geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Mittwoch, 31. Dezember 2025: City-Bad geöffnet von 7 bis 14 Uhr

Donnerstag, 1. Januar 2026: Hallenbad Hasenleiser und Sauna geöffnet von 13 bis 19 Uhr

Dienstag, 6. Januar 2026: Hallenbad Köpfel und Sauna geöffnet von 10 bis 18 Uhr

An allen anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten der drei Hallenbäder.

Die Saunen sind an den Feiertagen jeweils gemischt zugänglich. Während der Weihnachtsferien, von Montag, den 22. Dezember 2025, bis einschließlich Dienstag, den 6. Januar 2026, ist die Sauna im Hallenbad Hasenleiser zu den gleichen Zeiten wie das Bad geöffnet.

Kassenschluss ist jeweils eine Stunde, Badeschluss eine halbe Stunde vor Badschließung.

Aktuelles zu den Heidelberger Bädern auf www.swhd.de/baeder.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 22:54