Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Agentur für Arbeit in Heidelberg mit dem Berufsinformationszentrum und den Geschäftsstellen in Eberbach, Sinsheim, Schwetzingen, Weinheim und Wiesloch schließt am Dienstag, den 23. Dezember sowie am Dienstag, den 30. Dezember bereits um 12.00 Uhr.Wer nach 12.00 Uhr persönlich Leistungen beantragen will, kann dies über unser Online-Portal vornehmen oder dort einen Termin zur Vorsprache buchen. Nachteile entstehen Ihnen hierdurch nicht.

Nicht betroffen von der Schließung ist der Bereich der Grundsicherung (SGB II) – also das Jobcenter Heidelberg und die Standorte des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis.

Termine zur Anliegensklärung können einfach über die Homepage https://web.arbeitsagentur.de/portal/terminvereinbarung/pc/agenturen/anliegenauswahl oder telefonisch gebucht werden.

Telefonisch ist die Agentur für Arbeit Heidelberg an beiden Tagen (23.12. und 30.12.2025) bis 16.00 Uhr unter 0800 4 5555 – 00 erreichbar.Über die Homepage https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/heidelberg erhalten Sie einen übersichtlichen Einstieg zu allen Online-Angeboten der Agentur für Arbeit Heidelberg. Damit können alle Bürger zahlreiche Dienstleistungen schnell und unkompliziert am Computer oder Smartphone rund um die Uhr in Anspruch nehmen. Auch einen Antrag auf Arbeitslosengeld kann online gestellt werden.

Quelle: Agentur für Arbeit Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 12:26