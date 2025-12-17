Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit 2018 wurden die Jahresgebühren in der Stadtbücherei Frankenthal nicht erhöht. Aufgrund erweiterter Serviceangebote, gestiegener Kosten für die Onleihe, zusätzlicher digitaler Angebote wie OverDrive oder der Bibliothek der Dinge, sowie steigender Preise für Medien und notwendiger Einsparungen der Stadt, wird ab dem 1. Januar 2026 eine moderate Anpassung der Jahresgebühren vorgenommen.

Für erwachsene Nutzerinnen und Nutzer beträgt die Jahresgebühr künftig 24 Euro statt bisher 20 Euro. Eheleute oder Lebenspartnerinnen und Lebenspartner mit gleicher Anschrift zahlen zukünftig 36 Euro (bisher 28 Euro). Inhaberinnen und Inhaber der rheinland-pfälzischen Ehrenamtskarte zahlen 16 Euro statt 14 Euro. Alle weiteren Begünstigten ab 18 Jahren, darunter Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende sowie Inhaberinnen und Inhaber der Ermäßigungskarte oder eines Schwerbehindertenausweises, zahlen künftig 12 Euro statt 10 Euro.

Die Metropol-Card, die den Zugang zu rund 50 Bibliotheken in drei Bundesländern ermöglicht, wird ab 2026 für 28 Euro pro Jahr (bisher 24 Euro) ausgestellt. Die Ausstellung ist ab 18 Jahren nur als Einzelkarte möglich.

Der bisherige „Schnupperausweis“ ermöglichte für 4 Euro die Ausleihe von Medien an einem Tag. Dieser Tagesausweis erhöht sich auf 5 Euro, die Gebühr wird aber ab Januar bei Umstieg auf einen Jahresausweis innerhalb eines halben Jahres angerechnet.

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können die Angebote der Stadtbücherei weiterhin kostenlos nutzen. Auch Ausweise für den pädagogischen Dienstgebrauch bleiben gebührenfrei.

Bei Ersatz von Ausweisen wird eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro pro Medium erhoben.

Die Jahresgebühren sind für ein volles Jahr zu entrichten. Eine vorzeitige Beendigung des Nutzungsverhältnisses führt nicht zu einer Rückerstattung. Die Ausweise verlängern sich nicht automatisch.

Die Beantragung eines Büchereiausweises erfolgt persönlich vor Ort. Hierfür ist der Personalausweis oder Reisepass inklusive Meldebescheinigung sowie gegebenenfalls Nachweise für Ermäßigungen vorzulegen. Das Anmeldeformular kann vorab online auf der Homepage der Stadtbücherei heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden.

Mit einem gültigen Büchereiausweis können alle Medien vor Ort sowie sämtliche digitalen Angebote der Stadtbücherei ohne weitere Kosten genutzt werden.

Die Stadtbücherei Frankenthal bedankt sich für das Verständnis der Nutzerinnen und Nutzer und freut sich, weiterhin ein vielfältiges und attraktives Medienangebot anbieten zu können.

Schließzeiten über die Feiertage

Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Stadtbücherei vom Mittwoch, 24. Dezember 2025, bis einschließlich Montag, 5. Januar 2026, geschlossen. Die Rückgabe von Medien über die Bücherbox ist bis Dienstag, 23. Dezember, 18 Uhr möglich. Ab Dienstag, 6. Januar 2026, öffnet die Stadtbücherei wieder zu den regulären Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

Die Benutzungs- und Gebührenordnung und alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 23:07