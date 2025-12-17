Rhein-Pfalz-Kreis – Eba informiert: Verschiebung der Müllabfuhrtage aufgrund der Weihnachtsfeiertage und Silvester

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Eba) weist darauf hin, dass es aufgrund der Feiertage im Dezember zu veränderten Abfuhrterminen kommt.
Die Abfuhren verschieben sich aufgrund der Feiertage wie folgt:
von Donnerstag, 25. Dezember, auf Samstag, 27. Dezember
von Freitag, 26. Dezember, auf Montag, 29. Dezember
von Montag, 29. Dezember, auf Dienstag, 30. Dezember
von Dienstag, 30. Dezember, auf Mittwoch. 31. Dezember
von Mittwoch, 31. Dezember, auf Freitag, 02. Januar
von Donnerstag, 01. Januar, auf Samstag, 03. Januar
von Freitag, 02. Januar, auf Montag, 05. Januar
von Montag, 05. Januar, auf Dienstag, 06. Januar
von Dienstag, 06. Januar, auf Mittwoch. 07. Januar
von Mittwoch, 07. Januar, auf Donnerstag, 08. Januar
von Donnerstag, 08. Januar, auf Freitag, 09. Januar
von Freitag, 09. Januar, auf Samstag, 10. Januar
Alle Terminverschiebungen sind im gedruckten Abfuhrkalender sowie auf der Eba-Website und der Abfall-App bereits berücksichtigt.
Quelle Rhein-Pfalz-Kreis
Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 10:29