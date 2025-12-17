  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Einsatz Notarzt
17.12.2025, 19:19 Uhr

Dossenheim – Aktuell: Verkehrsunfall auf der L 531 – Rettungsdienste im Einsatz

Einsatz NotarztDossenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der L 531 in Dossenheim kommt es aktuell aufgrund eines Verkehrsunfalls zu einem Einsatz von Rettungsdiensten. Der betroffene Streckenabschnitt ist derzeit beeinträchtigt, Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Zu den genauen Umständen des Unfalls sowie zu möglichen Verletzten liegen bislang noch keine weiteren Informationen vor. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Weitere Details werden bekannt gegeben, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 19:19

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Tigerbabys im Zoo Heidelberg: Jungtiere öffnen die Augen und entwickeln sich prächtig

    • Heidelberg – Tigerbabys im Zoo Heidelberg: Jungtiere öffnen die Augen und entwickeln sich prächtig
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Große Freude im Zoo Heidelberg: Die inzwischen knapp vier Wochen alten Tigerjungtiere haben ihre Augen geöffnet und entwickeln sich bestens. Die beiden Sumatra-Tiger sind fit, gut genährt und machen in den ersten Lebenswochen deutliche Fortschritte. Tigerin Karis, eine erfahrene Mutter, kümmert sich souverän um ihren Nachwuchs. „Tigerin Karis ist entspannt, trägt ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Eine traurige Nachricht aus Mannheim – Es „brennt“ bei RNF

    • Ludwigshafen – Eine traurige Nachricht aus Mannheim – Es „brennt“ bei RNF
      Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der älteste private Regionalsender Deutschlands steht vor dem Aus – Normalerweise begrüßen wir Sie und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zur Sendung um 18 Uhr: RNF Life, das regionale Nachrichtenmagazin – darin informieren die Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar täglich eine halbe Stunde lang über das aktuelle Geschehen in ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Weihnachten steht vor der Tür – bei Henry’s Auktionshaus exklusive Geschenke, Schmuck, Kunst und Mode entdecken

    • Mutterstadt – Weihnachten steht vor der Tür – bei Henry’s Auktionshaus exklusive Geschenke, Schmuck, Kunst und Mode entdecken
      Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Weihnachten steht vor der Tür und damit die Suche nach besonderen Geschenken, die nicht von der Stange sind. Ob funkelnde Diamanten, feiner Markenschmuck, seltene Kunstwerke oder hochwertige Mode – bei Henry’s Auktionshaus finden Sammler, Schenkende und Stilbewusste jetzt ideale Überraschungen für die Festtage. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Hochwertige Auktionen im Advent ... Mehr lesen»

      • Karlsruhe – 87-jähriger Pedelec-Lenker lebensgefährlich verletzt

    • Karlsruhe – 87-jähriger Pedelec-Lenker lebensgefährlich verletzt
      Karlsruhe / Metropolregion Mittlerer Oberrhein – Am Dienstagabend kam es in Karlsruhe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Ein 87-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Senior gegen 18:45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Beuthener Straße in westlicher ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Fünf neue Gesellschafter für die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Fünf neue Gesellschafter für die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH
      Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Fünf neue Gesellschafter für die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH – Kommunen unterzeichnen Gesellschaftsvertrag – Zuwachs zum zehnten Geburtstag: Fünf Kommunen sind am 15. Dezember 2025 der Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH beigetreten. Mit der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags erweitern ab sofort die Gemeinden Mutterstadt, Limburgerhof und Böhl-Iggelheim sowie die Verbandsgemeinden Lambsheim-Heßheim und Maxdorf ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Öffnungszeiten über Weihnachten und den Jahreswechsel 2025/26

    • Mannheim – Öffnungszeiten über Weihnachten und den Jahreswechsel 2025/26
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim informiert über die Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen rund um die Feiertage und den Jahreswechsel 2025/26 sowie über besondere Angebote für die Weihnachtsferien: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Stadtbibliothek Mannheim Die Bibliotheken in der Innenstadt – die Zentralbibliothek im Stadthaus N1 sowie die Kinder- und Jugendbibliothek – sind am 23. Dezember 2025 ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Falscher Polizeibeamter in Maxdorf: Seniorin verliert 16.500 Euro durch Telefonbetrug

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Falscher Polizeibeamter in Maxdorf: Seniorin verliert 16.500 Euro durch Telefonbetrug
      Maxdorf / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein dreister Telefonbetrug hat am 15. Dezember 2025 eine Seniorin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis um insgesamt 16.500 Euro gebracht. Ein bislang unbekannter Täter gab sich mehrfach am Telefon als Polizeibeamter aus und brachte die Rentnerin dazu, hohe Bargeldbeträge abzuheben und zu übergeben. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Betrug durch falschen Polizisten: So ... Mehr lesen»

      • Speyer – Dombauverein erhält Zuwendung in Höhe von über einer Million Euro

    • Speyer – Dombauverein erhält Zuwendung in Höhe von über einer Million Euro
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Durch eine Erbschaft hat der Dombauverein eine überaus großzügige Zuwendung erhalten. Am 27. Juni 2024 verstarb Frau Dr. Christa Elisabeth Panhans im Alter von fast 83 Jahren. Sie wohnte in Speyer, war viele Jahre Mitglied im Dombauverein und nahm am Vereinsleben regen Anteil. Sie hinterließ dem Dombauverein eine Erbschaft mit einem ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – VERMISST – 16-jähriger Jugendlicher – Öffentlichkeitsfahndung

    • Ludwigshafen – VERMISST – 16-jähriger Jugendlicher – Öffentlichkeitsfahndung
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei sucht nach einem 16-jährigen Jugendlichen aus Ludwigshafen am Rhein, der seit Dienstag, 16. Dezember 2025, als vermisst gilt. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Jugendliche bereits am Montagabend gegen 22:15 Uhr seine Wohnanschrift in der Industriestraße. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Vermisste wurde zuletzt ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Raub: Polizei fahndet nach Täter nach Überfall auf Geschäftsmann

    • Sinsheim – Raub: Polizei fahndet nach Täter nach Überfall auf Geschäftsmann
      Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis. Nach einem Raubdelikt am Dienstagvormittag in der Sinsheimer Muthstraße fahndet die Polizei weiterhin nach dem bislang unbekannten Täter. Wie die Polizei nun in einer Folgemeldung mitteilt, wurde ein 65-jähriger Geschäftsmann gegen 10.45 Uhr auf dem Weg zur Arbeit von einer einzelnen männlichen Person überfallen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dem Mann wurde von hinten seine schwarze ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com