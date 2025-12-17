Dossenheim – Aktuell: Verkehrsunfall auf der L 531 – Rettungsdienste im Einsatz

Dossenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der L 531 in Dossenheim kommt es aktuell aufgrund eines Verkehrsunfalls zu einem Einsatz von Rettungsdiensten. Der betroffene Streckenabschnitt ist derzeit beeinträchtigt, Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Zu den genauen Umständen des Unfalls sowie zu möglichen Verletzten liegen bislang noch keine weiteren Informationen vor. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Weitere Details werden bekannt gegeben, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 19:19