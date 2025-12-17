Brensbach – Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B38 – Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Brensbach / Höchst / südhessicher Odenwaldkreis. Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag (16.12.2025) auf der Bundesstraße 38 zwischen Brensbach und dem sogenannten „Kühlen Grund“ für eine stundenlange Vollsperrung und massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zwei Pkw kollidierten frontal, beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt.

Frontalunfall zwischen Brensbach und Groß-Bieberau

Gegen 16:55 Uhr befuhr ein 79-jähriger Autofahrer aus dem Fischbachtal die B38 von Brensbach in Richtung Groß-Bieberau. Zeitgleich war ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Brombachtal in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der 79-Jährige zwischen dem Ochsenwiesenweg und der Einmündung zur L 3065 aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sein Fahrzeug frontal mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Fahrer in Fahrzeugen eingeklemmt – Feuerwehr im Großeinsatz

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren aus Brensbach und Groß-Bieberau mussten die Männer mit schwerem technischem Gerät aus den Wracks befreien.

Anschließend wurden beide Verletzten mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt waren zwei Notärzte und zwei Rettungswagen im Einsatz.

B38 voll gesperrt – Stau und Verkehrschaos

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 38 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Die Polizei Höchst hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Warum der 79-jährige Fahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit noch unklar.

Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025, 08:57