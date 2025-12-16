Weinheim – Werkzeugdiebstahl aus Peugeot-Transporter – Polizei sucht Zeugen

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in der Wormser Straße in Weinheim einen Kleintransporter aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug entwendet. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kleintransporter in der Wormser Straße aufgebrochen

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 14 Uhr. Der betroffene Peugeot-Kleintransporter war in der Wormser Straße, gegenüber einer Einfahrt zu einem Schulparkplatz, abgestellt. Auf bislang ungeklärte Weise verschaffte sich die Täterschaft Zugang zu dem Fahrzeug.

Generator und Elektrowerkzeuge gestohlen

Aus dem Transporter wurden zahlreiche Werkzeuge entwendet. Nach Angaben der Polizei zählen dazu unter anderem:

ein Generator

zwei Kabeltrommeln

ein Akku-Bohrer

ein Akku-Schrauber

weitere kleinere Werkzeuge

Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 3.700 Euro.

Polizeirevier Weinheim ermittelt

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täter oder deren Vorgehensweise vor.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Wormser Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Telefon: 06201 / 1003-0

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 11:19