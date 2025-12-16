Weinheim – CHAKO HABEKOST mit neuem Programm am 18.12.2025 – Noch wenige Restkarten an der Abendkasse

Weinheim – CHAKO HABEKOST hat ein neues Programm und gastiert damit am kommenden Donnerstag erstmalig in Weinheim/Bergstr..

Der Termin ist eigentlich schon seit Monaten ausverkauft, aber es gibt noch ein paar wenige Karten für Kurzentschlossene zurück. Die Abendkasse öffnet am Donnerstag deshalb um 19 Uhr.

Christian CHAKO Habekost präsentiert sein brandneues Comedy-Soloprogramm:

Es kummt wie’s kummt

Un wann’s net kummt, kummt’s halt annerschder

Ab Herbst 2025 präsentiert CHAKO seine One-Man-Show mit Dubbeschoppe und einer geballten Ladung Sproochwitz, geht zurück zu seinen Wurzeln, ist kompromisslos (kur)pfälzisch und groovt dialektisch in karibischem Rhythmus, so wie es halt nur „de Chako“ kann. Warum pfälzische Schimpfwörter kreativer sind und Politiker die besseren Comedians! Warum die Demokratie nur in der Pfalz erfunden werden konnte und alkoholfreier Wein oft schlechter für die Leber ist!

Pfälzer Tapas, Wirtschaftskrise, vegane Lewwerworschd, Bodyshaming, Dubbeglas-Tattoos – all die Zeiterscheinungen, Hypes und Shitstorms, die die Welt bewegen, erscheinen durch die Brille des naturcoolen (Kur)Pfälzers in einem ganz

neuen, im besten Wortsinne lach-haften Licht.

Philosophisch-luschdisch, unartig-mundartig, Mindfulness-Schoppefullness, un alleweil: druff & dewedder, weeschwie’schmään?

18.12.2025 Weinheim Stadthalle

19.03.2026 Weinheim Stadthalle***Zusatzshow

24.10.2026 Viernheim Bürgerhaus

Tickets bei allen VVK-Stellen mit CTS und telefonisch unter 01806-570070 oder im Netz zum selbstausdrucken unter www.yellowconcerts.de.

Quelle: YELLOW CONCERTS GmbH Herxheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 16:07