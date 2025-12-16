SÜW – Aktive Gesundheitsvorsorge für die Südpfalz SüdpfalzDOCs ab sofort mit öffentlichem Auftrag tätig



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – „Jetzt ist es amtlich und die SüdpfalzDOCs können nun offiziell im Auftrag der Landkreise SÜW und

Germersheim sowie der Stadt Landau starten“, freuen sich Christoph Buttweiler

(Erster Kreisbeigeordneter Landkreis Germersheim), Georg Kern (Erster Kreisbeigeordneter Landkreis Südliche

Weinstraße) und Dr. Dominik Geißler (Oberbürgermeister Stadt Landau i. d. Pfalz) bei der

Unterzeichnung des Betrauungsaktes in Kandel. „Darüber sind wir froh, denn das Engagement der

SüdpfalzDOCs stellt einen wichtigen Baustein der Gesundheitsvorsorge in der Südpfalz dar.“

Die gemeinnützige Gesellschaft der SüdpfalzDOCs unterstützt junge Ärztinnen und Ärzte beim Start in

der Region, sorgt außerdem dafür, dass bestehende Praxen weitergeführt werden können und baut neue

Versorgungszentren auf. Auch die Weiterbildung von medizinischem Personal sowie Angebote zur

Gesundheitsvorsorge gehören dazu. Rund 250 Haus- sowie Fachärztinnen und -ärzte sind derzeit

Mitglied der SüdpfalzDOCs, einem schnell wachsenden Ärztenetzwerk

Die beiden Landkreise GER und SÜW sowie die Stadt Landau unterstützen mit den SüdpfalzDOCs nun

eine Organisation, die bislang nur als Verein engagiert war und sich nunmehr über die gGmbH (derzeit

in Gründung) noch professioneller aufstellt. Der dafür erforderliche sogenannte Betrauungsakt fand nun

am 26. November statt und ist seit 1. Dezember 2025 gültig – zunächst für zwei Jahre.

Die öffentlichen Verwaltungen haben das gemeinnützige Unternehmen mit diesem Akt

rechtsverbindlich damit betraut, bestimmte Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu

erbringen. Konkret sollen die SüdpfalzDOCS die medizinische Versorgung in ihrem räumlichen

Wirkungskreis fördern, um wirkungsvoll einer Unterversorgung entgegenzuwirken. Außerdem sollen sie

insbesondere jungen Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, im Arbeitnehmerstatus ärztlich tätig zu werden,

insbesondere dadurch, dass Medizinischen Versorgungszentren auf dem Gebiet der Kreise SÜW und

Germersheim sowie der Stadt Landau eingerichtet werden.

Sie sollen ferner Möglichkeiten für ältere, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte schaffen, ihre selbstständige Tätigkeit zu beenden, ohne ihre Praxis

schließen zu müssen und diese gegebenenfalls für eine Übergangszeit vor dem eigentlichen Ruhestand

als Angestellte oder Angestellter fortzuführen, womit sie den Erhalt der Praxen und die ärztliche

Versorgung fördern. Die zusätzliche Aus- und Weiterbildung von ärztlichem und nichtärztlichem

Personal wird ebenfalls als Aufgabe im Betrauungsakt definiert, um den personellen Nachwuchs in der

ambulanten medizinischen Versorgung sicherzustellen. Ebenso gehören Maßnahmen der

Patienteninformation und -schulung in gesundheitlichen Fragen dazu, insbesondere präventive

Schulungsmaßnahmen, um Kapazitätsengpässen bei der Versorgung auch auf diesem Wege zu

reduzieren.

Die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau unterstützen

die Arbeit der SüdpfalzDOCs finanziell, die beiden Landkreise mit jeweils bis zu 24.000 Euro, die Stadt

Landau mit bis zu 12.000 Euro jährlich – ebenfalls zunächst für zwei Jahre. Die entsprechenden

Zuwendungsbescheide für die erste Tranche werden derzeit von den einzelnen Verwaltungen (SÜW,

GER, LD) vorbereitet, sodass noch 2025 das erste öffentliche Geld an die SüdpfalzDOCs fließt.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße

sowie der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:21