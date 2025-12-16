Speyer – CDU-Ortsverband Harthausen ehrt langjährig verdiente Mitglieder



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – In einem feierlichen und würdigen Rahmen im Tabakschuppen ehrte der CDU-Ortsverband Harthausen unter dem Vorsitzenden Markus Unterländer zwei besonders verdiente Mitglieder: Bürgermeister Rainer Schaust und Gerhard Löffler. Die Ehrungen nahmen gemeinsam Markus Unterländer, der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner sowie der CDU-Kreisvorsitzende Patrick Poss vor.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der langjährige Einsatz der beiden Geehrten für die CDU und für die Ortsgemeinde Harthausen.

Rainer Schaust blickt auf eine jahrzehntelange kommunalpolitische Tätigkeit zurück. Er war Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes von 1998 bis 2003 sowie erneut von 2023 bis 2025. Von 1999 bis 2004 amtierte er als Ortsbürgermeister und steht seit September 2024 erneut an der Spitze der Gemeinde. Darüber hinaus ist Rainer Schaust seit über 30 Jahren Mitglied des Ortsgemeinderates von Harthausen. In ihren Dankesworten würdigten die Redner insbesondere seine Verlässlichkeit, seine kommunalpolitische Erfahrung und sein stetiges Engagement für das Gemeinwohl.

Gerhard Löffler wurde für sein außergewöhnlich langes und vielfältiges ehrenamtliches Wirken geehrt. Er war von 1984 bis 2024 ununterbrochen Mitglied des Gemeinderates Harthausen in der CDU-Fraktion und führte über viele Jahre – insgesamt mehr als zwei Jahrzehnte – die Fraktionskasse. Darüber hinaus engagiert er sich bis heute in zahlreichen verantwortungsvollen Ehrenämtern, unter anderem im Prüfungsausschuss der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, im Höfeausschuss des Rhein-Pfalz-Kreises, als Wildschadensschätzer, im Kreisjagdbeirat sowie seit 2002 als Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Harthausen. Sein jahrzehntelanger Einsatz wurde als herausragendes Beispiel für gelebtes Ehrenamt gewürdigt.

In seinem Grußwort hob Landtagsabgeordneter Michael Wagner die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement für Harthausen hervor. Die Ehrung zeige, wie wichtig Kontinuität, Verantwortungsbewusstsein und kommunalpolitische Erfahrung für eine lebendige Demokratie vor Ort seien.

Der CDU-Ortsverband Harthausen dankte beiden Geehrten herzlich für ihren langjährigen Einsatz und ihren großen Beitrag zum politischen, gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Leben der Gemeinde. Die Veranstaltung klang in geselliger Runde mit persönlichen Gesprächen aus.

Auf dem Foto vlnr: Michael Wagner, MdL, Bürgermeister Rainer Schaust, Gerhard Löffler, Markus Unterländer, Patrick Poss

Quelle: CDU Speyer

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:16