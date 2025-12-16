Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sicherheit ist ein zentrales Thema im Alltag älterer Menschen. Ob es um den Schutz vor Trickbetrügern, den sicheren Umgang mit modernen Technologien oder praktische Tipps für den Alltag geht – eine kompetente Beratung kann entscheidend dazu beitragen, Sorgen zu nehmen und das Vertrauen in die eigene Selbstständigkeit zu stärken.

Im Jahr 2025 boten die Sicherheitsberater für Senioren der Stadt Schifferstadt monatliche Sprechstunden an, um Seniorinnen und Senioren unkompliziert zu unterstützen. Die Nachfrage war geringer als erwartet, doch das Bedürfnis nach individueller Beratung bleibt bestehen. Deshalb wird das Angebot ab 2026 angepasst: Gespräche finden künftig ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung statt. Damit wird gewährleistet, dass jede Anfrage die volle Aufmerksamkeit erhält und die Beratung passgenau auf die persönlichen Fragen zugeschnitten ist. Seniorinnen und Senioren können sich jederzeit melden, um einen Termin zu vereinbaren – ganz ohne Zeitdruck und mit der Sicherheit, dass ihre Anliegen ernst genommen werden.

Quelle: Stadt Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 20:54