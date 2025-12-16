Rhein-Pfalz-Kreis – Zugang zum Schifferstadter Waldfriedhof vorerst nur über den Haupteingang möglich

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort sind die beiden Eingänge zum Waldfriedhof am Wohlfahrtsweg sowie das Drehkreuz aus Richtung Schwanenweiher vorerst verschlossen. Grund sind die Kupferdiebstähle der vergangenen Tage. Der Zugang zum Waldfriedhof ist momentan nur über den Haupteingang in der Herzog-Otto-Straße möglich. Die Stadtverwaltung Schifferstadt bittet um Verständnis.
Zukünftig werden batteriebetriebene Schlösser an den Zugängen vom Wohlfahrtsweg entsprechend der Friedhofsordnung für mehr Sicherheit sorgen. Diese werden zum aktuellen Zeitpunkt programmiert und anschließend eingebaut.
Text: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 12:57