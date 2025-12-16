Rhein-Pfalz-Kreis – Den Mutterstadtern zum Gruß – fünfzig Jahre Amtsblatt

In dem zu Ende gehenden Jahr 2025 ist es sicherlich interessant, einen Blick zurück, auf das Jahr 1975, zu werfen um zu sehen, was vor fünfzig Jahren in und für die Gemeinde Mutterstadt wichtig war. Ortschronist Volker Schläfer hat dafür im Gemeindearchiv recherchiert. Das zweifelsohne wichtigste Ereignis des Jahres war am 10. April 1975. An dem Tag erschien zum ersten Mal das „Amtsblatt der Gemeinde Mutterstadt“ in der Form, wie wir es heute noch kennen. „Den Mutterstadtern zum Gruß“, so lautete die Titelseite des ersten gemeindlichen Amtsblattes, das Bürgermeister Herbert Maurer und Schriftleiter Dieter Birke den rund 4.000 Haushaltungen vorstellten; als das neue, mehrseitige offizielle Informationsblatt der Gemeindeverwaltung, das einen amtlichen, halbamtlichen und nichtamtlichen Teil umfasst. Gedruckt wird das Amtsblatt bei dem Verlag Eckard Fieguth in Worms.

Damit wurde Neuland betreten, denn bis März 1975 wurden die Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung und anderer Behörden sowie der örtlichen Vereine und Organisatoren in der Mutterstadter Wochenzeitung „Das Echo“ abgedruckt. Mit dem vom Gesetzgeber damals neu eingeräumten Kommunikationsmittel „Amtsblatt“ konnte ab diesem Zeitpunkt die Verwaltung ihren Bürgern kostenlose sach- und fachgerechte Informationen bieten.

Hier folgt nun eine Auswahl interessanter und wichtiger örtlicher Ereignisse, die auch im Amtsblatt veröffentlicht wurden:

Im April beschenkte der Gewerbeverein Mutterstadt, Vorsitzender war Adolf Jakob, aus Anlass seines 75jährigen Jubiläums 420 Bürger, die 75 Jahre oder älter waren. Der Ortsverein Mutterstadt im Deutschen Roten Kreuz feierte am Pfingstwochenende sein 50jähriges Bestehen mit einer großen Gratulationsfeier. Vorsitzender Wilhelm Reimer konnte viele Ehrengäste begrüßen. Am „Tag des Liedes“ gestalteten 320 Mitwirkende der Musik- und Gesangvereine vor der katholischen Kirche eine gesangliche Feierstunde. Die seit 1889 bestehende Gaststätte „Pfälzer Hof“ (neben dem alten Rathaus) wurde wieder in Betrieb genommen und es gab dann auch erstmals in Mutterstadt typische griechische Gerichte. Die Landwirte fuhren ab Ende April nachts wieder „Streife“ durch die Gemarkung, um so Diebstähle der teuren Beregnungsrohre zu verhindern. In der konstituierenden Sitzung des elfköpfigen Kuratoriums des örtlichen Volksbildungswerkes wurde Volker Schläfer zum örtlichen Leiter gewählt. Nach einer Erhebung der in Mutterstadt zur Verfügung stehenden Sport- und Freiflächen standen 1975 insgesamt knapp 57.000 m² Sport- und Spielflächen zur Verfügung; im Bau waren weitere 1.600 m² für Kinderspielplätze. Der CDU-Ortsverband bestätigte seine Vorsitzenden Josef Heim, Hans Renner und Reinhold Werner. Adam Dörrzapf bleibt AC-Vorsitzender und Harry de Nys Vorsitzender der FG 08. Otto Reimer, langjähriger SPD-Ortsvereinsvorsitzender und mehr als 20 Jahre im Gemeinderat, stirbt im Alter von 67 Jahren. Die beiden 16jährigen Gewichthebertalente Michael Klein und Ralf Fouquet vom AC Mutterstadt werden Deutsche Meister in der A-Jugend und der der 20jährige Mittelgewichtler Klaus Groh Deutscher Meister bei den Aktiven. Im Mai rufen die Gemeindeverwaltung und der Verein der Garten- und Blumenfreunde wieder zur Aktion „Ortsverschönerung“ auf. Für diese Aktion für mehr Grün im Ort stehen wieder viele Ehrenpreise zur Verfügung, die nach einer Bewertung durch eine fachkundige Kommission vergeben werden. Bei der Jahreshauptversammlung der Raiffeisen- und Volksbank Mutterstadt werden imposante Zahlen vorgelegt; mit über 5.000 Mitgliedern stieg der Umsatz erstmals auf über eine Milliarde DM. Die „Altenbetreuung“ der Gemeinde lädt zum Besuch des Altriper Fischerfestes ein, veranstaltet zusammen mit dem MGV „Frohsinn“ ein Seniorenkonzert und mit der AWO gibt es eine „Fahrt ins Blaue“. Der Mutterstadter Manfred Scholz eröffnet in der Speyerer Str. 1 sein Sportartikel-Geschäft. Ab 1. Juli wird das Bestattungswesen teilweise privatisiert in der Art, dass Leichentransport und Grablegung nicht mehr von der Gemeinde selbst, sondern von privaten Bestattungsunternehmen übernommen werden, in Mutterstadt durch das Beerdigungsinstitut Defren. Anfang Juli gibt es einen Wolkenbruch über Mutterstadt mit 66 Ltr./m², in dessen Folge 180 Keller unter Wasser stehen, teilweise bis zu einer Höhe von 2 Metern, die von der Feuerwehr leergepumpt werden. Ein neues, größeres Regen-Rückhalte-Becken wird Ortsausgang Ludwigshafener Straße gebaut; knapp 2.000 m³ Mischwasser kann es fassen. In den Sommerferien betreut die AWO für fünf Wochen 130 Schulkinder in der Walderholungsstätte, darunter auch Kinder aus den Nachbargemeinden. Unterstützt werden die ehrenamtlich tätigen AWO-Frauen von Studentinnen; Lebensmittel und Bastelmaterial gab es wieder von örtlichen Landwirten und Geschäftsleuten. Der Schachspieler Fridjof Schneider von der TSG erhält eine Berufung in die National-Jugendmannschaft und spielt ein Turnier in Den Haag. Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Heinrich Holkenbrink bestätigt bei einem Ortstermin im Gewerbegebiet, dass die schon lange geforderte Anbindung der L 524 an die neu B 9 kommen wird und so die Entlastung des innerörtlichen Verkehrs erreicht werde. Der 1971 gegründete Tennis-Club Mutterstadt ist mit seinen 550 Mitgliedern und zehn Spielplätzen am Gemeindewald, der drittgrößte Tennisclub in der Pfalz. Für die „Neue Pforte“, damaliger Arbeitstitel „Haus für öffentliche Einrichtungen“, werden im August die ersten Bauarbeiten vergeben. Für das von dem Architekten Detlef Brozach geplante Gebäude in Ortsmitte, in das nachträglich noch das Jugendzentrum eingeplant wurde, sind insgesamt 4,5 Mio DM Baukosten veranschlagt. Kinder der Pestalozzi-Schule bemalen den Bauzaun für das Projekt mit 24 Figuren. Zu einem „Kommunikationstreff“ auf der „grünen Wiese“ hatten erstmals Anwohner des Neubaugebietes zw. Wald- und Speyerer Straße eingeladen, zu dem vierzig Erwachsene mit ihren Kindern kommen. 1975 wird erstmals der von der FG-08 organisierte Fußball-Wanderpokal „Wasserturm“ ausgetragen, an dem zehn Mutterstadter Vereine mit ihren Freizeitkickern teilnehmen. Der Kegelsportclub Mutterstadt, Vorsitzender ist Reinhold Wessa, feiert als kooperatives Mitglied der örtlichen Kegelvereine, sein 10-jähriges Jubiläum und spielt in der höchsten Spielklasse von Rheinland-Pfalz. Vertreter von Gemeinde und Kegelverband stellten den Bau eines Kegel-Landesleistungszentrums in Aussicht. Der Bürgermeister verschickt auf Beschluss des Gemeinderates eine Entschließung an die Landesregierung, in dem sich Mutterstadt gegen eine mögliche Eingemeindung im Rahmen der anstehenden Gebietsreform ausspricht. Nach dem Abriss der ehemaligen Gaststätte „Zur Sonne“ am sog. „Scharfen Eck“ wird von der Gemeinde eine kleine Grünanlage mit Parkplätzen angelegt. Ein weiteres Jubiläum: Der Tischtennisverein, Vorsitzender ist Karl-Heinz Baum, feiert in der TSG-Halle mit einer Jubiläumsveranstaltung sein 25-jähriges Bestehen. Die Gemeinde organisiert Anfang September im Bereich „Altenbetreuung“ eine Mehrtagesfahrt nach St. Anton in Österreich, an der 147 rüstige Senioren:innen teilnehmen. Von der AOK wird im September eine Grippeschutzimpfung für alle im Joh.-Wilh.-Emmerich-Haus angeboten. Der Mutterstadter Fotograf Bernhard Kunz stellt im Foyer der VR-Bank seine Sportfotos von nationalen und internationalen Großveranstaltungen aus, mit denen er auch schon Preise bei Fotowettbewerben gewonnen hat. Das Cafe/Konditorei Kuhn, in einem der ältesten Häuser im Oberdorf in der Ludwigshafener Straße, wird nach einer längeren Um- und Erneuerungsbaumaßnahme für den Laden und das Cafe wieder geöffnet. Für das frühere Bürgebräu-Gelände in der Ruchheimer Straße wird der Bebauungsplan „Alte Mälzerei“ aufgestellt, so dass dort nach Abriss der alten Betriebsgebäude, der geplante Neubau mit mehreren Geschossbauten für Läden und Wohnungen möglich ist. Im Oktober feiert die Metzgerei Josef Kunz in der Rheingönheimer Straße ihr 25-jähriges Geschäftsjubiläum und ebenfalls im Oktober, rechtzeitig zum 40jährigen Geschäftsjubiläum, eröffnet Wilhelm Hellmann nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen, wieder sein Textilhaus, Ecke Neustadter-/Fußgönheimer Straße. Eine Neueröffnung gibt es auch in der Gutenbergstraße mit der Wollstube Elfi. Eine Kunstausstellung mit Arbeiten aus allen Bereichen des bildnerischen Gestaltens eröffnen Museumsdirektor Dr. Manfred Fath und Volker Schläfer für das Volksbildungswerk im Johann-Wilhelm-Emmerich-Haus. Dabei zeigen zweiunddreißig Mutterstadter Hobby-Künstler*innen eine breite Palette ihres Könnens: Für die Neuanschaffung eines Großtanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr, Anschaffungskosten 180.000 DM, spenden die Mutterstadter Wehrmänner aus ihrer Kameradschaftskasse einen Betrag von 10.000 DM. Im Dezember vergibt die Gemeinde, sie ist zuständig und Kostenträger für alle öffentlichen Uhren, den Auftrag für eine komplett neue Uhrenanlage mit Ziffernblätter und elektrischem Antrieb für die protestantische Kirche als Ersatz für die alte, reparaturbedürftige Turmuhr. Im nichtamtlichen Teil des Amtsblattes werben Mutterstadter Geschäfte, Handwerker und Dienstleister mit ihren Anzeigen für Kunden. Dabei sind auch viele Betriebe, die nach jetzt fünfzig Jahren nicht mehr bestehen, so unter anderem: Textilwaren Lutz, Sport-Hammel, Fernsehspezialist Borger und Franzreb, Schuhmacherei Strasser, Raumausstatter Ullrich, Heizung Bühler, Gaststätten Alinagarten und Pfälzer Hof, Metzgerei Hübner, Baufirma Rief, Schreibwaren A. Reiger, Fensterbau Hirschbiel, Drogerie Laub, Uhren-Verba, Tapeten- FLAMUCO, Bürobedarf Schweigert, Innenausbau Schigiol, Friseur Bock, Milchgeschäft Friedhofstraße, Bäckerei Hammel, Spielwaren Weinacht, Blumen Magin, Fahrrad Koch, Früchtehaus Müller.

Statistik für 1975: In der Gemeinde sind 10.956 Personen gemeldet, die in 4.377 Familien in 2.270 Häusern leben in den 117 Straßen. 10.305 Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit, 5.990 Personen sind evangelisch, 3585 katholisch.

Hauptamtlicher Bürgermeister ist Herbert Maurer, ehrenamtliche Beigeordnete sind Hans Renner und Bernd Mundschau; der Gemeinderat hat 27 Mitglieder. Fraktionsstärken: CDU: 12, SPD 12, Wählergruppe Arenz: 3

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 11:53