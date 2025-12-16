Mutterstadt – Richtfest am KinderCampus Mutterstadt

Am 2.12. wurde ein wichtiger Meilenstein gefeiert: der Rohbau des neuen KinderCampus! In der zukünftigen Mensa kamen Vertreter aus Politik, Verwaltung, Planung und Bau zusammen, um den gemeinsamen Fortschritt mit einem kleinen, symbolischen Richtfest zu würdigen.

Der KinderCampus entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs im Herzen der Gemeinde, als moderne Kita mit direkter Verbindung zur Grundschule. Ein starkes Zeichen für Familienfreundlichkeit und beste frühkindliche Bildung in Mutterstadt.

Bürgermeister Thorsten Leva bedankte sich herzlichst bei allen Planerinnen und Planern, Handwerkerinnen und Handwerkern, den beteiligten Firmen sowie beim Land Rheinland-Pfalz, dem Rhein-Pfalz-Kreis, der ADD und SGD für deren Unterstützung. Ebenso ging ein Dank an alle Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis während der Bauphase, den Gemeinderat und die Verwaltung.

„Wir liegen aktuell im Zeit- und Kostenplan und freuen uns schon jetzt darauf, wenn hier bald Kinder lernen, lachen und groß werden.“ ergänzte der Bürgermeister.

Nachdem die federführende Architektin Julie Weber-Bleyle von „Backe-Weber-Bleyle“ ihre Grußworte überbracht hatte, sprach der ehemalige Bürgermeister Hans-Dieter Schneider den feierlichen Richtspruch. Vollendet wurde die Zeremonie mit einem Glas Sekt und den obligatorischen Scherben.

