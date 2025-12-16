  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Abschluss 01 2sp90mm
16.12.2025, 14:08 Uhr

Mutterstadt – Fünfte Verlegung von Stolpersteinen durch den Künstler Gunter Demnig

Abschluss 01 2sp90mm

Am 20. November kam der Künstler Gunter Demnig wieder nach Mutterstadt, um 16 weitere Stolpersteine in Gedenken an NS-Opfer zu setzen. Es liegen nun 94 Erinnerungssteine und eine „Stolperschwelle“ auf Mutterstadts Gehwegen.

Seit 2021 beteiligt sich Mutterstadt an dem Kunstprojekt STOLPERSTEINE, das Demnig 1996 ins Leben gerufen hat. Über 116 000 Steine hat er bis heute in Deutschland und in Europa verlegt. Finanziert wird die Anfertigung der Stolpersteine mit den Inschriften – die übrigens per Hand, Buchstabe für Buchstabe, in das Messingblech eingeschlagen werden – vor allem durch Spenden.

Bürgermeister Thorsten Leva begrüßte auf dem Vorplatz zur NEUEN PFORTE alle, die gekommen waren, um bei der fünften Stolpersteinverlegung dabei zu sein. „Erinnerungskultur ist kein Selbstzweck“, sagte er, „sie verpflichtet uns zu Wachsamkeit, zu Respekt, zu Empathie und zu einem aktiven Einsatz für Demokratie, Menschlichkeit und Vielfalt.“ Er bedankte sich ausdrücklich bei allen Spenderinnen und Spendern dieser neuen 16 Stolpersteine und begrüßte herzlich den Künstler und dessen Kollegen Frank-Matthias Mann. Er bedankte sich auch bei Lothar Distler, der regelmäßig alle Steine im Ort blank poliert, bei den Mitarbeitern des Bauhofs, die jede Verlegestelle vorbereitet hatten, bei den Schülern der IGS, die zusammen mit ihrem Geschichtslehrer Peter Werner und dem Schulleiter Jens Pellkofer gekommen waren, bei Uli und Ute Valnion, die die Verlegung musikalisch begleiteten, beim Ortschronisten Volker Schläfer als Mitglied des Stolperstein-Teams, bei Gunter Holzwarth, der die Verlegung organisierte, bei Dr. Christina Wolf, die zum Leben der NS-Opfer recherchierte, bei Michael Hemberger, der für die Fotos, Publikationen und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Weiter hieß er die ehemalige Landtagsvizepräsidentin Hannelore Klamm,  Verbandsbürgermeister Stefan Veth aus Dannstadt-Schauernheim und  Irmgard Metzger, Zeitzeugin und Stifterin mehrerer Stolpersteine, willkommen.

Der Ablauf der Verlegungstour durch den Ort, die diesmal 2,5 Stunden dauerte, war so organisiert, dass während der Arbeiten des Künstlers die Schicksale und Lebensläufe der Opfer verlesen wurden. Bei den vier politischen Opfern schilderte Volker Schläfer die Lebensdaten, bei den zwölf jüdischen Opfern übernahmen das abwechselnd Ute Valnion, Uli Valnion und Christina Wolf.

Der erste Stein wurde – nach dem einleitenden Liedbeitrag von Uli Valnion „Die Gedanken sind frei“ – für Rudolf Steinkönig in der Ludwigshafener Straße 10 gesetzt. Viele Mutterstadter kennen die historischen Fotos Steinkönigs, die auch Grundlage für Postkarten waren. Dem Fotografen wurde von den Nazis vorgeworfen, im 1. Weltkrieg für die Franzosen gearbeitet zu haben. Das galt als „Hochverrat“ und so wurde er verhaftet und in das Lager „Neue Bremm“ bei Saarbrücken geschickt. Hier wurden nicht nur politische Häftlinge systematisch physisch und psychisch misshandelt. Steinkönig hatte das Glück, von seinem Sohn befreit zu werden. Sein Großneffe war bei der Verlegung dabei.

In der Ringstraße 9 wohnte Hieronymus Seppi, er war der Gemeindeeinnehmer der Gemeinde, den die Nazis – weil er SPD-Mitglied war – aus dem Amt entfernten. Stefan Veth berichtete, als Kind in dem Haus gewohnt zu haben.

Danach wurden Steine für jüdische Familien in der Speyerer Straße verlegt: vor dem Haus Nr. 66 für Martha, Salli und Hans Dellheim – der Familie gelang die Flucht in die USA. Zwei Steine setzte Demnig für Lisa und Fritz Löb in der Speyerer Straße 60: Lisa wurde in Ausschwitz ermordet und Fritz starb im Lager Gurs. Hier trugen Uli und Ute Valnion das Lied „Donna, donna“ vor – teilweise auf Jiddisch. Schließlich verlegte Gunter Demnig für Familie Löb aus der Speyerer Straße 46, die nach Chile fliehen konnte, fünf Stolpersteine.

Der nächste Stein kam vor das Geschäftshaus Neustadter Straße 2 für Adolf Löb, der hier mit seinem Bruder Bernhard ein Eisenwarengeschäft führte. Die Wohnung lag darüber und wurde am Tag des Novemberpogroms geplündert und zerstört. Adolf Löb war politisch engagiert und Mitglied des Bündnisses „Eiserne Front“, das sich gegen den Nationalsozialismus stellte. Er überlebte die Haft in verschiedenen Lagern und wurde 1953 amerikanischer Staatsbürger.

Die Bäckerei Maas befand sich in der Fußgönheimer Straße 9 und hier lebte auch die Familie. Emma Marx war die Schwester von Klara, die den Bäcker Isidor Maas geheiratet hatte. Emma wurde 1944 in Ausschwitz ermordet und der Stolperstein kam neben den bereits verlegten Stein für Klara.

Mit dem Stein in der Dammstraße 5 wird an Karl Röder erinnert, der SPD-Mitglied war und 1933 in Neustadt inhaftiert war. Er arbeitete auch nach dem Verbot der Partei im Untergrund für sie, wurde dann aber eingezogen und starb 1943 in Russland. Seine Enkelin Karin Kolesow war bei der Verlegung anwesend.

Der letzte Stein kam vor das neue Rathaus, denn August Biebinger wohnte in der Oggersheimer Straße 12 im Haus seines Bruders, das bis in die 1970er Jahre an dieser Stelle stand. Biebinger wurde im ersten Weltkrieg als Soldat schwer verletzt. Danach galt er als „geisteskrank“ und wurde von den Nazis in der „Heil- und Pflegeanstalt“ Frankenthal ermordet. An dieser Stelle spielte Uli Valnion begleitet von seiner Frau Ute, das Lied „Mein Vater wird gesucht“. Abschließend sagte Thorsten Leva: “Möge dieser Stolperstein uns im Vorübergehen erinnern, mahnen und dazu anregen, immer wieder neu hinzuschauen und für das einzustehen, was unsere Gesellschaft zusammenhält.“ Er bedankte sich dann noch einmal bei allen Mitwirkenden. Gunter Demnig und sein helfender Kollege Frank-Matthias Mann erhielten jeweils eine Flasche Mutterstadter Sekt. Der Künstler und Herr Mann sprachen der Gemeindeverwaltung, dem Bauhofverantwortlichen Marvin Metzger und seinen Kollegen Bastian Claus und Matthias Mugrauer, dem Stolperstein-Team und Ute und Uli Valnion, ein Lob aus für die Organisation und Durchführung der Verlegung in Mutterstadt, die beispielhaft sei.

Text: Dr. Christina Wolf / Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 14:09

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Weinheim – CHAKO HABEKOST mit neuem Programm am 18.12.2025 – Noch wenige Restkarten an der Abendkasse

    • Weinheim – CHAKO HABEKOST mit neuem Programm am 18.12.2025 – Noch wenige Restkarten an der Abendkasse
      Weinheim – CHAKO HABEKOST hat ein neues Programm und gastiert damit am kommenden Donnerstag erstmalig in Weinheim/Bergstr.. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Termin ist eigentlich schon seit Monaten ausverkauft, aber es gibt noch ein paar wenige Karten für Kurzentschlossene zurück. Die Abendkasse öffnet am Donnerstag deshalb um 19 Uhr. Christian CHAKO Habekost präsentiert sein brandneues Comedy-Soloprogramm: ... Mehr lesen»

      • Germersheim – LKW-Anhänger umgekippt

    • Germersheim – LKW-Anhänger umgekippt
      Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 16.12.2025 um 14.15 Uhr befuhr ein 43-jähriger LKW-Fahrer die Konrad-Nolte-Straße und wollte auf die Sondernheimer Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang fiel der geladene Containeranhänger um und landete auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Fahrradweg. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Fahrbahn ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Festakt zur Amtseinführung von Prof. Dr. Klaus Blettner als Oberbürgermeister und Neujahrsempfang der Stadt

    • Ludwigshafen – Festakt zur Amtseinführung von Prof. Dr. Klaus Blettner als Oberbürgermeister und Neujahrsempfang der Stadt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen und ein Festakt mit einer Sondersitzung des Stadtrats bieten den Rahmen für die feierliche Amtseinführung des neuen Ludwigshafener Oberbürgermeisters Prof. Dr. Klaus Blettner am Mittwoch, 7. Januar 2026, 18 Uhr, im Pfalzbau. Der förmlichen Ernennung, der Vereidigung und Amtseinführung durch Bürgermeister Andreas Schwarz schließt sich die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – BASF verkauft Geschäft für optische Aufheller an Catexel

    • Ludwigshafen – BASF verkauft Geschäft für optische Aufheller an Catexel
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar / Wiesbaden. BASF verkauft Geschäft für optische Aufheller an Catexel INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Catexel baut Portfolio für Waschmittelindustrie weiter aus Transaktion ist Teil der strategischen Transformation der BASF Das Closing wird für das erste Quartal 2026 erwartet BASF und Catexel haben eine Vereinbarung über den Verkauf des BASF-Geschäftes für optische Aufheller ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Sparkasse Vorderpfalz gratuliert zwei Glückspilzen zu Gewinnen der PS-Lotterie

    • Ludwigshafen – Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Sparkasse Vorderpfalz gratuliert zwei Glückspilzen zu Gewinnen der PS-Lotterie
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die PS-Lotterie der Sparkasse Vorderpfalz bringt in der besinnlichen Vorweihnachtszeit doppelte Freude: Zwei glückliche Gewinner aus der Region können sich in der Dezemberauslosung 2025 über einen Gewinn in Höhe von 5.000 Euro und 2.500 Euro freuen! „Ein perfekter Festtagskick für die Gewinner und eine zusätzliche Portion Vorfreude auf die Feiertage“, sagt ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Übernachtungssteuer wird zum 1. Januar 2026 eingeführt

    • Ludwigshafen – Übernachtungssteuer wird zum 1. Januar 2026 eingeführt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am Montag, 15. Dezember 2025, die Satzung zur Erhebung einer Übernachtungssteuer beschlossen. Die neue Steuer tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. Die Übernachtungssteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer. Besteuert wird der Aufwand des Beherbergungsgastes für entgeltliche Übernachtungen in einem Beherbergungsbetrieb ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Den Mutterstadtern zum Gruß – fünfzig Jahre Amtsblatt

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Den Mutterstadtern zum Gruß – fünfzig Jahre Amtsblatt
      INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In dem zu Ende gehenden Jahr 2025 ist es sicherlich interessant, einen Blick zurück, auf das Jahr 1975, zu werfen um zu sehen, was vor fünfzig Jahren in und für die Gemeinde Mutterstadt wichtig war. Ortschronist Volker Schläfer hat dafür im Gemeindearchiv recherchiert. Das zweifelsohne wichtigste Ereignis des Jahres war am 10. ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Richtfest am KinderCampus Mutterstadt

    • Mutterstadt – Richtfest am KinderCampus Mutterstadt
      INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am 2.12. wurde ein wichtiger Meilenstein gefeiert: der Rohbau des neuen KinderCampus! In der zukünftigen Mensa kamen Vertreter aus Politik, Verwaltung, Planung und Bau zusammen, um den gemeinsamen Fortschritt mit einem kleinen, symbolischen Richtfest zu würdigen. Der KinderCampus entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs im Herzen der Gemeinde, als moderne Kita ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr

    • Mutterstadt – Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr
      INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Beim Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr Mutterstadt am 15.12.2025 konnte Bürgermeister Thorsten Leva, gemeinsam mit dem stellvertretenden Wehrleiter Niels Schmidt, wieder zahlreiche Beförderungen nach erfolgreich abgeschlossenen Lehrgängen sowie Ehrungen anlässlich von Dienstjubiläen bei den Feuerwehrangehörigen vornehmen. Sven Doppler, Christoph Herrmann, Stefan Morlock und Niels Schmidt wurden für 25 Jahre aktiven Dienst bei der ... Mehr lesen»

      • Südliche Weinstraße – Gemeinsame Aktion gegen K.O.-Tropfen: Große Resonanz – und erschütternde Erfahrungsberichte

    • Südliche Weinstraße – Gemeinsame Aktion gegen K.O.-Tropfen: Große Resonanz – und erschütternde Erfahrungsberichte
      Südliche Weinstraße / Landkreis Germersheim / Landau. Vor kurzem haben die Gleichstellungsbeauftragten der Südlichen Weinstraße, des Landkreises Germersheim sowie der Stadt Landau in der Pfalz gemeinsam mit dem FrauenZentrum Aradia e.V. an einem Freitagabend eine Aufklärungs- und Präventionsaktion zum Thema K.O.-Tropfen in der Landauer Innenstadt durchgeführt. Dabei wurden Informationsmaterialien, Teststreifen zur Erkennung verdächtiger Substanzen sowie ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com