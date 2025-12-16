Mutterstadt – Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr

Beim Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr Mutterstadt am 15.12.2025 konnte Bürgermeister Thorsten Leva, gemeinsam mit dem stellvertretenden Wehrleiter Niels Schmidt, wieder zahlreiche Beförderungen nach erfolgreich abgeschlossenen Lehrgängen sowie Ehrungen anlässlich von Dienstjubiläen bei den Feuerwehrangehörigen vornehmen.

Sven Doppler, Christoph Herrmann, Stefan Morlock und Niels Schmidt wurden für 25 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr mit dem silbernen Feuerwehrehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet, das Bürgermeister Thorsten Leva, stellvertretend für den Innenminister Michael Ebling, überreichte. Alle vier Feuerwehrkameraden haben die Feuerwehr Mutterstadt in den vergangenen Jahren wesentlich mitgestaltet, als Jugendwart, Ausbildungsleiter und Gerätewart sowie als Führungskräfte entsprechende Verantwortung in Übungen und Einsätzen übernommen. Thorsten Leva bedankte sich für dieses große gesellschaftliche Engagement mit der Silbermünze der Gemeinde Mutterstadt.

Für 15-Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr wurden Yannick Neu und Lars Wild mit dem bronzenen Feuerwehrehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz geehrt.

Neuverpflichtet und zur Feuerwehrfrau-Anwärterin bzw. zum Feuerwehrmann-Anwärter ernannt wurden Rabab Aboulkhair, Luis Gomolla, Tamás Zsóri (j) und sein Vater Tamás Zsóri (s). Zum Feuerwehrmann befördert wurden Damian Däuber, Louis Feldes, Alexander Pissarczyk, Elias Renner, Justin Schalk und Steven Schalk. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Sebastian Perna und Cedric Schäfer. Zum Löschmeister wurde Marian Biebinger befördert. Zur Brandmeisterin befördert wurde Eva Biebinger. Sven Doppler wurde zum Zugführer bestellt und damit auch zum Oberbrandmeister befördert.

Einige Feuerwehrkameradinnen und -kameraden konnte in 2025 auch wieder erfolgreich das deutsche Feuerwehr-Fitnessabzeichen ablegen, Christoph Herrmann und Dennis Houben in Gold, bereits zum 5. Mal, Jochen Benz und Ralph Magin ebenfalls in Gold, Wolfgang Hampel in Silber sowie Nina Doppler-Hampel, Anika Schmidt und Jessica Seibert in Bronze.

Text: Freiwillige Feuerwehr Mutterstadt

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 11:30