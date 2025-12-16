Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar begrüßen neues Mitglied

Metropolregion Rhein-Neckar – Die Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar freuen sich, Osterburken ab Januar 2026 als
47. Mitglied im Verein willkommen zu heißen.
Mit dem Beitritt erweitert sich das Netzwerk der öffentlichen Bibliotheken der Metropolregion Rhein-Neckar und bewegt sich nun bereits auf
die Fünfzig zu! Mit der Eröffnung der neuen Mediathek im ehemaligen Jugendtreff wird Osterburken die Metropol-Card und unsere gemeinsamen digitalen Angebote ab dem Frühjahr 2026 anbieten.
Anpassung der jährlichen Metropol-Card-Gebühr
Ab 01. Januar 2026 kostet der gemeinsame Bibliotheksausweis Metropol-Card 28 Euro pro
Jahr. Die Metropol-Card ermöglicht die Vorort-Nutzung von 1,9 Millionen Medien in 47
Bibliotheken mit 85 Ausleihstellen und macht auf diese Weise den Metropolgedanken in der
Region erlebbar.
Mit dem Erwerb der Metropol-Card werden die Bibliotheken der Region
unterstützt, die gemeinsam das flächendeckende Angebot digitaler Medien erst möglich
machen. Seit der letzten Gebührenanpassung wurde das digitale Angebot mit der Brockhaus
Enzyklopädie und dem Schullexikon, den Munzinger Datenbanken Personen und Länder,
dem Leselernportal Onilo sowie der Metropol-Mediensuche erweitert.
Digitale Angebote auch an den Feiertagen erreichbar
metropolbib.de, die Onleihe Rhein-Neckar, enthält 38.000 digitale Medien in 64.000
Exemplaren. Zugänglich sind elektronische Bücher, Hörbücher, Hörspiele, Zeitschriften und
Zeitungen. Ob zu Hause, unterwegs oder im Urlaub – mit der Onleihe können digitale
Medien überall und rund um die Uhr genutzt werden. Dafür können diverse Endgeräte
genutzt werden. Klassiker, Belletristik und Unterhaltung, Kinder- und Jugendliteratur, New
Adult, Schule und Lernen, Sach- und Ratgeberliteratur – für alle Alters- und
Interessensgruppen sind interessante eMedien dabei.
Das Presseportal PressReader enthält 7.500 tagesaktuelle Zeitungen, Zeitschriften und
Magazine aus 150 Ländern in über 60 Sprachen inklusive Übersetzungs- und
Vorlesefunktion. Neben einer großen Anzahl an europäischen Publikationen sind auch
Zeitungen und Zeitschriften aus nahezu allen Ländern der Erde zu finden. Der Zugang
erfolgt in der Bibliothek, vom heimischen PC aus oder mobil mit der PressReader-App.
Gemeinsam stark über Ländergrenzen hinweg
Koordiniert werden diese Angebote vom Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.
Bundesweit einzigartig ist die Kombination aus gemeinsamem Bibliotheksausweis und
Katalog, Onleihe-Verbund und weiteren gemeinsamen digitalen Angeboten über drei
Bundesländergrenzen hinweg: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.
Weitere Informationen unter www.metropol-card.net, www.metropolbib.de und
www.metropol-mediensuche.de.
Quelle: Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.
Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:34