Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar begrüßen neues Mitglied



Metropolregion Rhein-Neckar – Die Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar freuen sich, Osterburken ab Januar 2026 als

47. Mitglied im Verein willkommen zu heißen.

Mit dem Beitritt erweitert sich das Netzwerk der öffentlichen Bibliotheken der Metropolregion Rhein-Neckar und bewegt sich nun bereits auf

die Fünfzig zu! Mit der Eröffnung der neuen Mediathek im ehemaligen Jugendtreff wird Osterburken die Metropol-Card und unsere gemeinsamen digitalen Angebote ab dem Frühjahr 2026 anbieten.

Anpassung der jährlichen Metropol-Card-Gebühr

Ab 01. Januar 2026 kostet der gemeinsame Bibliotheksausweis Metropol-Card 28 Euro pro

Jahr. Die Metropol-Card ermöglicht die Vorort-Nutzung von 1,9 Millionen Medien in 47

Bibliotheken mit 85 Ausleihstellen und macht auf diese Weise den Metropolgedanken in der

Region erlebbar.

Mit dem Erwerb der Metropol-Card werden die Bibliotheken der Region

unterstützt, die gemeinsam das flächendeckende Angebot digitaler Medien erst möglich

machen. Seit der letzten Gebührenanpassung wurde das digitale Angebot mit der Brockhaus

Enzyklopädie und dem Schullexikon, den Munzinger Datenbanken Personen und Länder,

dem Leselernportal Onilo sowie der Metropol-Mediensuche erweitert.

Digitale Angebote auch an den Feiertagen erreichbar

metropolbib.de, die Onleihe Rhein-Neckar, enthält 38.000 digitale Medien in 64.000

Exemplaren. Zugänglich sind elektronische Bücher, Hörbücher, Hörspiele, Zeitschriften und

Zeitungen. Ob zu Hause, unterwegs oder im Urlaub – mit der Onleihe können digitale

Medien überall und rund um die Uhr genutzt werden. Dafür können diverse Endgeräte

genutzt werden. Klassiker, Belletristik und Unterhaltung, Kinder- und Jugendliteratur, New

Adult, Schule und Lernen, Sach- und Ratgeberliteratur – für alle Alters- und

Interessensgruppen sind interessante eMedien dabei.

Das Presseportal PressReader enthält 7.500 tagesaktuelle Zeitungen, Zeitschriften und

Magazine aus 150 Ländern in über 60 Sprachen inklusive Übersetzungs- und

Vorlesefunktion. Neben einer großen Anzahl an europäischen Publikationen sind auch

Zeitungen und Zeitschriften aus nahezu allen Ländern der Erde zu finden. Der Zugang

erfolgt in der Bibliothek, vom heimischen PC aus oder mobil mit der PressReader-App.

Gemeinsam stark über Ländergrenzen hinweg

Koordiniert werden diese Angebote vom Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.

Bundesweit einzigartig ist die Kombination aus gemeinsamem Bibliotheksausweis und

Katalog, Onleihe-Verbund und weiteren gemeinsamen digitalen Angeboten über drei

Bundesländergrenzen hinweg: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Weitere Informationen unter www.metropol-card.net, www.metropolbib.de und

www.metropol-mediensuche.de.

Quelle: Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:34