Mannheim/Ludwigshafen: rnv-Angebot an Weihnachten und zum Jahreswechsel

Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch über die festlichen Tage und den Jahreswechsel ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) für ihre Kundinnen und Kunden in Mannheim und Ludwigshafen unterwegs. Während der Feiertage wird das Angebot gezielt angepasst.
Ein detaillierter Überblick über die Angebotsänderungen und Zusatzfahrten sind in der rnv Start.Info-App abrufbar.
Heiligabend
bis etwa 15 Uhr: Verkehr nach Samstagsfahrplan
ab etwa 15 Uhr: Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan mit Nachtverkehr
Zusätzliche Änderungen:
ganztägig: Linie 2 verkehrt im 20-Minuten-Takt
ganztägig: 4/4A statt 9X von und nach Bad Dürkheim Bf
vor etwa 9 Uhr und nach etwa 20 Uhr: Linie 5 verkehrt im 20-Minuten-Takt, davor und danach im 30-Minuten-Takt
1. Weihnachtsfeiertag
ganztägig: Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan
2. Weihnachtsfeiertag
grundsätzlich Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan
abweichend: zusätzliche Fahrten auf Linie 72 im Spätverkehr zwischen Hans-Warsch-Platz und Frankenthal Am Römig
Silvester
ganztägig: Verkehr nach Samstagsfahrplan mit Nachtverkehr
Verdichtung der Linien 1 und 3 auf einen 30-Minuten-Takt in der Neujahrsnacht
Zusatzfahrten zwischen Bad Dürkheim Bf und Waldfriedhof in der Neujahrsnacht
Verdichtung des bestehenden Nachtbusangebots auf den Linien 6 und 7 in Mannheim auf einen 30-Minuten-Takt durch zusätzliche Bahnen
Zusatzfahrten auf den Linien 40, 43/46, 47 und 51 in der Neujahrsnacht
Neujahr
ganztägig: Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:29