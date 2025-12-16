Mannheim/Ludwigshafen: rnv-Angebot an Weihnachten und zum Jahreswechsel



Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch über die festlichen Tage und den Jahreswechsel ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) für ihre Kundinnen und Kunden in Mannheim und Ludwigshafen unterwegs. Während der Feiertage wird das Angebot gezielt angepasst.

Ein detaillierter Überblick über die Angebotsänderungen und Zusatzfahrten sind in der rnv Start.Info-App abrufbar.

Heiligabend

bis etwa 15 Uhr: Verkehr nach Samstagsfahrplan

ab etwa 15 Uhr: Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan mit Nachtverkehr

Zusätzliche Änderungen:

ganztägig: Linie 2 verkehrt im 20-Minuten-Takt

ganztägig: 4/4A statt 9X von und nach Bad Dürkheim Bf

vor etwa 9 Uhr und nach etwa 20 Uhr: Linie 5 verkehrt im 20-Minuten-Takt, davor und danach im 30-Minuten-Takt

1. Weihnachtsfeiertag

ganztägig: Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan

2. Weihnachtsfeiertag

grundsätzlich Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan

abweichend: zusätzliche Fahrten auf Linie 72 im Spätverkehr zwischen Hans-Warsch-Platz und Frankenthal Am Römig

Silvester

ganztägig: Verkehr nach Samstagsfahrplan mit Nachtverkehr

Verdichtung der Linien 1 und 3 auf einen 30-Minuten-Takt in der Neujahrsnacht

Zusatzfahrten zwischen Bad Dürkheim Bf und Waldfriedhof in der Neujahrsnacht

Verdichtung des bestehenden Nachtbusangebots auf den Linien 6 und 7 in Mannheim auf einen 30-Minuten-Takt durch zusätzliche Bahnen

Zusatzfahrten auf den Linien 40, 43/46, 47 und 51 in der Neujahrsnacht

Neujahr

ganztägig: Verkehr nach Sonn- und Feiertagsfahrplan

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 21:29