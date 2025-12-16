Mannheim – Kühnhackl fällt zehn bis zwölf Wochen aus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim müssen in den kommenden zehn bis zwölf Wochen auf Tom Kühnhackl verzichten. Der Stürmer zog sich beim Spiel am Sonntag in Köln eine Oberkörperverletzung zu und wird am heutigen Dienstag operiert.
„Diese Nachricht ist selbstverständlich extrem bitter für Tom und uns. Mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seiner unaufgeregten Art gehört er zu unseren wichtigsten Führungsspielern“, äußert sich Cheftrainer und Manager Dallas Eakins zum Ausfall des zweifachen Stanley-Cup-Siegers.
Der 33-Jährige absolvierte in der laufenden Saison 18 Partien für die Adler, in denen er drei Tore und neun Vorlagen sammelte.
Quelle Adler Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 11:02