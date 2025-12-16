Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Feiertage und Geschenkideen der Kunsthalle Mannheim –

Öffnungszeiten und Programm zum Jahreswechsel

Feiertage geöffnet, 24.12. und 31.12. geschlossen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag (25.12. und 26.12.) sowie im neuen Jahr,am 01.01. und 06.01., sind Sonderausstellungen und Sammlungspräsentation der Kunsthalle Mannheim geöffnet. Am Mittwoch, 24.12. und Mittwoch, 31.12. bleibt die Kunsthalle Mannheim geschlossen. Noch bis zum 11. Januar ist die große Sonderausstellung „Kirchner,Lehmbruck, Nolde. Geschichten des Expressionismus in Mannheim“ zu sehen. Mit 180 Werken aus den Gattungen Malerei, Skulptur und Grafik beleuchtet die Schau so umfassend das für die Geschichte der Kunsthalle wichtige Kapitel Expressionismus. Besucher*innen sollten außerdem „Form, Klang & Stille“ des Künstlers Constantin Luser im Graphischen Kabinett nicht verpassen. Im STUDIO wird die Rauminstallation „Closer“ von Keta Gavasheli, der diesjährigen Preisträgerin des Rainer Wild-Preises, gezeigt. Auch in der Sammlungspräsentation lässt sich Neues entdecken. So gibt es z. B. „tierischen Zuwachs“ mit der Installation „The Birds“ der dänischen Künstlerin Benedikte Bjerre: Hunderte von Heliumballons in Form von BabyPinguinen wandeln derzeit frei durch den Ausstellungsraum Kubus 2 der Kunsthalle Mannheim.

Führungen

An den Weihnachtsfeiertagen werden Überblicksführungen zu unserer großen Sonderausstellung „Kirchner, Lehmbruck, Nolde. Geschichten des Expressionismus in Mannheim“ angeboten: am Donnerstag, 25.12., finden die 60-minütigen Einblicke in den Expressionismus jeweils um 10.30 und um 15.30 Uhr statt, am Freitag, 26.12. um 12 bzw. 15.30 Uhr.

Last-Minute-Geschenkideen

Direkt in der Kunsthalle oder über den Onlineshop können Ausstellungskataloge erworben werden, wie beispielsweise der zur aktuellen Expressionismus Ausstellung oder zur Neuen Sachlichkeit. Außerdem bieten sich Tickets für Yoga in der Kunsthalle am 17.01. oder zu den neuen Kunsthallen-Formaten „Meditieren im Museum“ am 18.01. sowie „Kunst und Philosophie“ am 25.01., als Geschenke an. Wer hingegen das ganze Jahr Kunstfreude schenken möchte, ist mit der Jahreskarte der Kunsthalle

bestens beraten.

Öffnungszeiten:

Dienstag, Donnerstag bis Sonntag & Feiertage 10 bis 18 Uhr; Mittwoch 10 bis 20 Uhr; jeden 1. Mittwoch im Monat 10 bis 22 Uhr; Montag geschlossen. Geschlossen am 24. und 31. Dezember.

Besuchertelefon: +49 621 293 6423, Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr

info@kuma.art

www.kuma.art

Eintrittspreise

Regulär (Sammlung und Sonderausstellungen) 16 €

Ermäßigt 14 €

Abendkarte 12 €

Familienkarte (2 Erw. mit Kindern unter 18 J.) 28 €

Jahreskarte 45 €

Jahreskarte für Studierende 20 €

Öffentliche Führungen 7/10 €

Kinder und Jugendliche unter 18 J. Eintritt frei

Eintritt frei – MVV Kunstabend

Erster Mittwoch im Monat, 18-22 Uhr

Öffnungszeiten und Eintrittspreise unter Vorbehalt.

Ort: Kunsthalle Mannheim

Friedrichsplatz 4

D-68165 Mannheim

Quelle: Kunsthalle Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2025, 20:38