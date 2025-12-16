Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, ist das vielfach ausgezeichnete Dokumentartheater „And Now Hanau“ im Mannheimer Theaterhaus G7 zu sehen. Die Aufführung ist Teil einer Kooperation zwischen dem Theaterhaus G7 Mannheim und dem Theaterhaus Stuttgart, die auf Initiative des Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Boris Weirauch zustande gekommen ist. Die SPD Mannheim lädt zu dieser Sonderaufführung ein. Eine Anmeldung ist online erforderlich unter https://eveeno.com/andnowhanau2025. „And Now Hanau“ rekonstruiert die Tatnacht und thematisiert schwerwiegende Versäumnisse staatlicher Stellen, darunter verschlossene Notausgänge, eine nicht ausreichend besetzte Notrufzentrale sowie offene Fragen bei der Aufarbeitung durch Polizei und Staatsanwaltschaft. In enger Zusammenarbeit mit der Initiative 19. Februar, einer Initiative der Angehörigen der Opfer und Überlebenden, gibt das Dokumentartheater den Betroffenen eine Stimme und rückt ihre Perspektiven in den Mittelpunkt. Das Stück von Tuğsal Moğul basiert auf einem umfassenden Rechercheprojekt und verdichtet Gerichtsprotokolle, Aussagen und O-Töne zu einem intensiven Theaterabend. Ziel ist es, Erinnerung wachzuhalten, Transparenz einzufordern und einen gesellschaftlichen Prozess der Reflexion sowie politische Konsequenzen anzustoßen. Zugleich schafft die Inszenierung einen würdigen Raum des Gedenkens an die Opfer.

Die Sonderaufführung beginnt am 18. Dezember 2025. Ab 18:30 Uhr sind Foyer und Bar geöffnet, der Einlass in den Theatersaal ist um 19:10 Uhr. Im Anschluss an die Aufführung findet ein von Dr. Boris Weirauch moderiertes Gesprächspanel statt.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://eveeno.com/andnowhanau2025

